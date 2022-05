Fondée par le créateur de OnePlus, Nothing souhaiterait emprunter une autre direction à son lancement. Son premier appareil appartiendrait à la catégorie milieu de gamme.

Avec OnePlus, Carl Pei et Pete Lau, ses deux fondateurs, ont popularisé ce que l’on appelle les « flagship killers ». Les smartphones OnePlus ont longtemps eu en commun le fait d’embarquer des composants haut de gamme, tout en coûtant beaucoup moins que les iPhone ou Galaxy S, les stars du marché. Depuis que Carl Pei a quitté OnePlus pour lancer sa propre marque, Nothing, on lit beaucoup de théories sur le premier smartphone de l’entreprise. Si Nothing a confirmé son existence, il s’est montré très évasif sur ses caractéristiques.

Dans un article publié par le site indien FirstPost le 5 mai, on apprend que Nothing ne souhaiterait pas reproduire la recette OnePlus.

Un manuel en fuite

FirstPost dit avoir obtenu, de la part d’une source anonyme, sur Twitter, le manuel d’utilisation du Nothing Phone. On y découvre quelques caractéristiques techniques comme :

Écran de 6,43 pouces, définition Full HD+. Rafraîchissement 90 Hz.

Processeur Snapdragon 778G.

8 Go de RAM.

Surcouche NothingOS, par dessus Android 12.

Batterie de 4 500 mAh.

Recharge 80-120W, avec recharge sans-fil.

Triple module caméra avec capteur de 50 Mpix, ultra grand-angle (8 Mpix) et macro (2 Mpix).

Carl Pei lors de l’officialisation du Nothing Phone. // Source : Nothing

Si toutes ces caractéristiques s’avèrent réelles (on a tendance à penser que oui, Carl Pei et ses équipes sont coutumiers des fuites volontaires), alors le Nothing Phone ne sera pas un smartphone qui pourra prétendre faire de l’ombre aux géants du secteur. Son processeur ne lui offrira pas des performances haut de gamme, son appareil photo sera assez limité et son écran se limiterait à 90 Hz alors que la norme est plutôt au 120 Hz aujourd’hui. On peut imaginer un prix abordable en contre-partie, ce qui pourrait rendre l’appareil plus séduisant. Heureusement, sa principale caractéristique devrait être esthétique : le Nothing Phone aura un dos transparent.

Pour rappel, Nothing a déjà lancé des écouteurs en 2021. Les Ear (1) sont excellents, malgré leur petit prix sous les 100 euros.