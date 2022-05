Sorti un an après la gamme S21 classique, le Samsung Galaxy S21 FE souffrait d’un défaut : son prix jugé trop élevé. Un point noir qui est désormais corrigé car ce très bon smartphone tombe à 51 euros (+8 €/mois) chez SFR avec un forfait mobile 5G. Le tout avec une Samsung Galaxy Watch 4.

Il ne manque pas d’atouts pour convaincre. Avec un écran parfaitement calibré, un design superbe, une belle polyvalence photo et un processeur musclé, le Samsung Galaxy S21 FE a de quoi devenir une référence de 2022. Seule ombre au tableau, un prix de lancement jugé un peu trop haut lors de sa sortie.

Mais ce tarif de 759 euros n’est plus qu’un lointain souvenir puisque le Galaxy S21 FE profite dès à présent d’une belle réduction chez SFR. Il affiche un prix de 51 euros (+8 €/mois pendant 24 mois) s’il est pris en complément d’un forfait mobile 150 Go 5G, avec l’ODR de 50 euros. Mieux, une montre connectée Galaxy Watch4 fait également partie de l’aventure.

Un rafraîchissement de la gamme

S’il est ressemblant dans les grandes lignes au S21 classique, le Samsung Galaxy S21 FE affiche plusieurs changements au niveau du design. Il abandonne son châssis métallisé au profit d’une coque mate qui se décline en olive, graphite, blanc et lavande. Un choix qui offre un beau cachet au téléphone et qui le démarque des couleurs classiques du marché.

Des coloris originaux // Source : Samsung

Autre modification notable, la diagonale de l’écran qui est plus grande avec 6,4 pouces contre 6,2 pouces sur la mouture classique. Le verre de la dalle évolue aussi : il s’agit de Corning Gorilla Victus, plus résistant que celui de son aïeul. Un téléphone plus grand qui reste agréable à prendre en main tout en offrant une meilleure surface d’affichage. D’autant que, comme à chaque fois avec Samsung, l’écran AMOLED à la définition 2400 x 1080 pixels est superbement calibré. Les contrastes sont profonds, les couleurs éclatantes, bref, l’image ne manquera pas de vous flatter la rétine.

Une grande polyvalence grâce au triple capteur // Source : Samsung

Samsung conserve l’excellente configuration photo avec une caméra selfie logée dans un poinçon central, ainsi qu’un triple capteur dorsal. Celui-ci est composé de trois caméras 12+12+8 mégapixels, ce qui lui permet de faire face à toutes les situations, que l’ambiance soit lumineuse ou non. Surtout, le Galaxy S21 FE s’appuie beaucoup sur l’I.A. pour sublimer les clichés, comme un mode portrait qui permet de personnaliser l’arrière-plan.

Une version rafraîchie et puissante

La fiche technique s’est aussi transformée et intègre désormais l’excellente puce Snapdragon 888. Elle est accompagnée de 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Vous êtes donc face à un smartphone puissant, rapide et fluide en toute circonstance. Vous pourrez jouer aux jeux 3D les plus gourmands, comme Genshin Impact, sans souffrir de lag ou de ralentissement.

Un écran toujours bien calibré // Source : Samsung

Le Samsung Galaxy S21 FE tourne nativement sous OneUI 4 et Android 12. Plus besoin de faire de longues mises à jour au lancement de l’appareil. Enfin, le S21 FE peut tenir une journée d’usage avec sa batterie de 4 500 mAh, compatible avec la charge rapide 25 watts et sans-fil de 15 watts.

Un prix bas avec une montre connectée

Il est désormais possible de ne plus payer le prix fort pour le Samsung Galaxy S21 FE. SFR le propose à 51 euros (+8 € / mois pendant 24 mois) contre 759 euros habituellement, en complément de son forfait 150 Go 5G. Il faut pour cela appliquer l’ODR de 50 euros, valable jusqu’au 20 juin prochain.

Ce n’est d’ailleurs pas le seul avantage mis en place par l’opérateur. En effet, ce pack smartphone + forfait mobile comprend également une montre connectée Samsung Galaxy Watch 4. Première montre de la gamme à tourner sous Wear OS avec l’interface One UI Watch, elle est équipée d’un écran circulaire de 1,19 pouce, d’une puce Exynos X920 et 16 Go de stockage.

Un forfait qui ne lésine pas sur l’enveloppe data

Le forfait de SFR garantit tous les mois l’accès à 150 Go de data en 4G et 5G, une enveloppe qui permet d’enchaîner jusqu’à 186 heures de contenu en streaming. Vous bénéficiez également des appels/SMS et MMS illimités en France métropolitaine et dans les DOM.

En Europe, vous jouissez d’une enveloppe data de 100 Go. Pour le reste, c’est exactement les mêmes services à savoir les appels/SMS et MMS illimités dans tous les pays européens, Suisse et Andorre inclus.

Ce forfait 150 Go est facturé 30 euros par mois pendant un an puis 45 euros par mois. Le combo forfait + smartphone nécessite une période d’engagement de 2 ans.

