[Deal du jour] Notamment destinés aux sportifs qui veulent s’entraîner en musique, les Jabra Elite Active 75t sont actuellement proposés à un prix réduit. Une bonne nouvelle, d’autant plus que ces écouteurs sans-fil intra-auriculaires sont de qualité.

Testés par Numerama il y a un peu plus de deux ans, les écouteurs Jabra Active 75t ne sont pas les produits les plus récents sur le marché. Il n’empêche que nous leur avions attribué la note maximale à leur sortie, soit un 10/10. Ainsi, même plusieurs années après, une promotion de plus de 50 % est forcément intéressante. Proposés par la Fnac à 79,99 euros au lieu de 179,99 euros habituellement, ces écouteurs peuvent également être trouvés avec diverses promotions chez d’autres revendeurs.

Les écouteurs Jabra Elite Active 75t // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Pour mieux comprendre l’offre

Que valent les Jabra Elite Active 75t ?

Idéal pour le sport grâce à leur confort et à leur bon maintien dans les oreilles (3 jeux d’embouts se trouvent dans la boîte pour s’adapter à toutes les morphologies), les Jabra Elite Active 75t s’adressent à tous les types d’utilisateurs. La résistance à la poussière et à l’eau (et donc à la transpiration) sont également un plus non négligeable.

Dotée d’une application compagnon obligatoire mais bien pensée, la solution de Jabra dispose également d’une solide autonomie (plus de 7 heures d’écoute en une seule charge, 28 heures en prenant en compte les recharges du boitier). Enfin, comme leur nom l’indique, les Elite Active 75t disposent d’une isolation active du bruit et proposent un son équilibré qu’il est possible de personnaliser avec un égalisateur complet. Et si vous êtes bavards pendant le sport, des micros sont bien entendu de la partie.

Y a-t-il d’autres promotions sur ces écouteurs ?

Outre Fnac, on relèvera notamment que Boulanger propose les Jabra Elite Active 75t à 89,99 euros. Le prix est donc légèrement plus élevé, mais il vient accompagné de 4 mois de Spotify Premium offerts (normalement facturé 9,99 euros par mois).

Au moment d’écrire ces lignes, Amazon propose également les écouteurs à 75,69 euros. Attention cependant, comme chez les autres, seule la version bleue marine est soldée.

