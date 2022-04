Le prix des péages arrive enfin sur Google Maps

L’application de cartographie et de guidage GPS Google Maps va avoir droit à plusieurs nouveautés. Parmi elles, l’arrivée des informations sur le prix des péages.

La planification d’un itinéraire par l’autoroute va être plus commode sur Google Maps. L’application mobile s’enrichit de plusieurs fonctionnalités, dont celle sur le prix des péages. La firme de Mountain View a détaillé les nouveautés pour Maps dans un billet de blog publié le 5 avril 2022. Elles seront déployées dans le monde entier, petit à petit.

Des prix issus des exploitants de péages

« Nous prenons en compte des facteurs tels que le coût de l’utilisation d’un pass de péage ou d’autres méthodes de paiement, le jour de la semaine, ainsi que le coût prévu du péage au moment précis où vous le franchirez », précise Google. Les données affichées sont celles que l’entreprise obtient des sociétés exploitant ces points de passage, afin d’avoir des informations fiables.

L’annonce étant très récente, le déploiement de l’option démarre à peine. Pour l’instant, quatre pays seront servis en priorité : les États-Unis, l’Inde, le Japon et l’Indonésie — plus de 2 000 routes sont concernées. D’autres pays y auront droit aussi prochainement, mais Google ne donne ni calendrier ni liste des États. Mais la France en bénéficiera sans aucun doute.

Waze, filiale de Google, propose une estimation du prix des péages, basée sur les informations de la communauté.

Google propose déjà le prix des péages en France à travers Waze, sa filiale qui fournit un service communautaire de guidage par GPS. Les prix affichés ne sont pas tirés des concessionnaires autoroutiers, mais ils sont renseignés par les internautes qui utilisent l’application. Cette estimation donne un ordre de grandeur plutôt fidèle du coût du trajet, même si ce n’est pas toujours au centime près.

On connaissait depuis plusieurs mois le souhait de Google de renseigner le coût des péages sur Maps. Un sondage sur ce thème avait été repéré l’an dernier. Bien sûr Google Maps permettra dans ses paramètres de préciser si l’on souhaite établir des trajets en incluant les routes à péages ou non. C’est ce que propose déjà Waze, ainsi que les ferries, les bacs ou les routes non bitumées.