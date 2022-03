[Le Deal du Jour] L’écran Huawei MateView GT, orienté gaming avec son écran incurvé et sa fiche technique pointue, bénéficie actuellement d’une réduction doublée d’un code promo. Le tout fait passer son prix de 399,99 euros à 239,99 euros sur le site de Huawei.

Un bon équipement gaming n’est rien sans un écran PC de qualité. Si les moniteurs les plus performants nécessitent naturellement un budget plutôt élevé, quelques promotions viennent heureusement adoucir la facture sur des modèles premium. C’est le cas du Huawei MateView GT, dévoilé en juin dernier, qui propose non seulement une dalle incurvée bien immersive, mais aussi un taux de rafraîchissement de 165 Hz pour une excellente fluidité.

Mais au lieu de payer plein pot, c’est-à-dire 399,99 euros, le Huawei MateView GT ne vous coûtera que 239,99 euros sur le site de Huawei grâce à une réduction doublée du code promo BHHWKMIW438WZPWFJ.

Le moniteur gaming Huawei MateView GT 27 // Source : Huawei.

Pour mieux comprendre l’offre

En quoi le moniteur Huawei MateView GT 27 est-il bien adapté au gaming ?

Si les autres écrans PC destinés au gaming affichent souvent des designs peu sobres, le Huawei MateView GT 27 présente des lignes plutôt minimalistes, avec un support solide qui peut d’ailleurs se retirer pour fixer l’écran au mur. Ce socle est par ailleurs facilement réglable : vous pourrez moduler l’inclinaison et la hauteur de l’écran à votre guide. Mais surtout, ce moniteur offre un écran incurvé quasi borderless, ce qui est l’une des caractéristiques phares pour profiter d’une bonne immersion dans le jeu. On a ici droit à une dalle de 27 pouces, largement assez grande pour garder un œil sur chaque détail, qui affiche également une définition QHD au format 16:9, soit une résolution de 2560 x 1440 pixels, qui permet là aussi de capter une foule de détails dans l’image. Concrètement, on aura droit à un plus grand nombre de pixels pris en compte. Ajoutons à cela un rapport de contraste de 4000:1 et la technologie HDR10 incluse qui ne feront qu’embellir la qualité de l’image et assurer une bonne luminosité.

Et qu’en est-il du gameplay ?

L’un des atouts majeurs du Huawei MateView GT 27 est son taux de rafraîchissement, qui peut grimper jusqu’à 165 Hz, ce qui vous fera bénéficier d’une très bonne fluidité d’image à chaque instant. Son taux de réponse s’élève à 4 ms. C’est un poil inférieur à ce qu’on peut trouver sur le marché aujourd’hui, mais cela suffira amplement pour assurer une bonne réactivité dans vos actions de jeu.

Le MateView GT propose aussi d’autres fonctionnalités plutôt appréciables, comme la fonction « Contrôle de terrain sombre« , qui vous permet de régler la luminosité de votre écran lors de scènes un peu sombres. Vous pourrez également modifier les paramètres d’affichage du moniteur pour vous adapter à différents types de jeu, et ce, à l’aide d’une petite manette nichée sous l’écran.

Qu’en dire de plus ?

Le Huawei MateView GT comporte plusieurs ports, dont certains serviront à connecter d’autres appareils (un autre écran ou une console, par exemple). Il embarque ainsi un port USB-C (uniquement pour l’alimentation), un port HDMI 2.0, et un DisplayPort 1.2.

