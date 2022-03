[Deal du jour] L’iPhone SE 3 (2022) est disponible en précommande, mais s’affiche à un prix plus élevé que son prédécesseur. C’est plutôt avec l’iPhone 12 Mini que vous ferez une véritable affaire aujourd’hui. Ce dernier tombe à 599 euros, soit à peine 70 euros de plus que le modèle 64 Go du SE 3.

L’iPhone SE de troisième génération a été dévoilé il y a quelques jours, et se présente comme l’iPhone le plus abordable du catalogue, bien qu’il coûte plus cher que l’ancien. Faut-il donc craquer pour ce modèle, surtout quand d’autres références plus haut de gamme sont régulièrement en promotion, comme c’est le cas de l’iPhone 12 Mini aujourd’hui ?

Lancé en 2020 au prix de 809 euros, l’iPhone 12 Mini (64 Go) est actuellement en promotion à 599 euros sur le site d’Amazon.

L’iPhone 12 mini // Source : Louise Audry pour Numerama

Pour mieux comprendre l’offre

Quels sont les points forts de l’iPhone 12 Mini ?

La version Mini de l’iPhone 12 dispose d’une dalle OLED Super Retina XDR, dont la face avant profite d’une protection Ceramic Shield, efficace contre les chutes. Tout aussi compact que le modèle SE 3, l’iPhone 12 Mini offre un format également confortable une fois en main, et rentrera sans souci dans votre poche. Même avec son petit gabarit, le 12 Mini a l’avantage d’offrir un écran de 5,4 pouces avec des bordures fines. Ici, pas de Touch ID, ce modèle intègre le fameux système de déverrouillage Face ID sous son encoche.

Quelles sont les autres caractéristiques ?

Face au nouveau SE, l’iPhone 12 Mini est légèrement moins puissant. Le nouveau milieu de gamme d’Apple s’équipe de la puce A15 Bionic, soit la même disponible sur les derniers fleurons de la marque. Pourtant, l’iPhone 12 Mini se défend encore très bien; Avec sa puce A14 Bionic, il se montre toujours aussi convaincant et performant au quotidien. L’expérience utilisateur sera fluide; que ce soit pour du multitâche, faire tourner des applications gourmandes ou bien des jeux 3D. Notez que le 12 Mini a également de la compatibilité avec le réseau 5G.

Concernant la photo, le SE 3 aura du mal à faire mieux avec seulement un capteur photo. L’iPhone 12 Mini se montre plus polyvalent, avec une caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels et un grand-angle. Il offre de beaux clichés, même la nuit tombée. Côté vidéo, le smartphone est capable d’enregistrer des vidéos jusqu’en 4K à 60 images par secondes ou même en HDR Dolby Vision jusqu’à 30 images par seconde.

Que dire de plus ?

Avec sa taille, il faut bien évidemment s’attendre à une autonomie modeste. Selon Apple, il peut tenir pendant 15 heures de lecture vidéo et 50 heures de lecture audio (soit les mêmes chiffres que l’iPhone SE 3). Dans les faits, il peut tenir une journée, si et seulement si votre utilisation quotidienne est modérée. Heureusement il supporte la charge rapide et la charge sans fil via MagSafe et permet de récupérer facilement quelques pourcents de batterie.

