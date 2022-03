Avec son edge 30 pro, Motorola promet un smartphone (très) puissant à prix réduit

Motorola revient en force sur le marché des smartphones haut de gamme. Disponible depuis quelques jours, le Motorola edge 30 pro démontre le savoir-faire de la marque américaine quand il s’agit de proposer un excellent rapport performances-prix.

Longtemps cantonné au segment des smartphones de milieu de gamme, Motorola se positionne depuis 3 ans sur le marché du haut de gamme avec l’arrivée de la gamme edge. Et le constructeur n’y va pas avec le dos de la cuillère si l’on regarde les prestations du Motorola edge 30 pro.

Celui-ci mise sur des caractéristiques que l’on retrouve habituellement dans les téléphones premium, notamment avec sa puce surpuissante qui fait la part belle à la photographie et à la 5G. Mais avec une différence majeure : là où ces smartphones haut de gamme sont vendus traditionnellement aux alentours de 1 000 euros, le Motorola edge 30 pro est, lui, sous la barre des 800 euros.

La meilleure puce pour smartphone Android du moment

C’est le principal argument de Motorola face à la concurrence : son nouveau flagship intègre un processeur puissant ET aux usages pluriels. Et c’est du côté de Qualcomm que le constructeur a regardé puisque le Motorola edge 30 pro embarque le récent Snapdragon 8 Gen 1.

Aussi performant que l’excellent Snapdragon 888 (qui a tenu la dragée haute à tous ses adversaires en 2021), le Snapdragon 8 Gen 1 a aussi l’avantage d’être boosté à l’IA pour offrir d’excellents résultats logiciels en photo. C’est aussi cette puce qui permet au téléphone d’être compatible avec la 5G.

De la puissance à revendre // Source : Motorola

Concrètement, le Motorola edge 30 pro bénéficie du meilleur processeur mobile pour smartphone Android du moment. Un processeur qui permet de faire tourner les jeux les plus gourmands sans broncher. Surtout qu’il profite de la technologie Ready For, qui permet de connecter le Motorola edge 30 pro à un TV compatible Miracast ou un moniteur via un câble ou même sans-fil. Un fonctionnalité qui permet de profiter du contenu du Motorola edge 30 pro sur grand écran.

Cette puce est aussi l’assurance de posséder un smartphone capable de tenir de longues années. Enfin, la gestion du son par le Snapdragon 8 gen 1 assure un rendu sonore digne des consoles de salon.

Dernier point technique franchement appréciable sur ce Motorola edge 30 pro : dans sa configuration de base, le smartphone embarque 256 Go d’espace de stockage (en plus de 12 Go de RAM).

Un design sobre et une bonne ergonomie

Pour ses premiers pas sur le segment du très haut de gamme, Motorola opte pour un design épuré. Un design qui ne cherche pas à révolutionner le genre mais qui garantit une excellente prise en main. Ses bords arrondis, comme ses coins, permettent un usage confortable au quotidien. Son dos en plastique et en fibre de verre mat offre une grande résistance. Une prouesse lorsque l’on sait que son écran offre une (grande) diagonale de 6,7 pouces.

Un design sobre // Source : Motorola

Mais la véritable force de cette dalle OLED à la définition Full HD+ est son taux de rafraîchissement qui grimpe à 144 Hz. Face à des smartphones haut de gamme qui se contentent d’une dalle 120 Hz, le Motorola edge 30 pro vise plus loin pour garantir une très bonne fluidité en vidéo comme dans les jeux mobiles.

La photographie n’est pas en reste puisqu’au dos se glissent trois capteurs, et pas des moindres. La caméra principale comme le capteur ultra grand-angle affichent un confortable 50 mégapixels tandis que l’objectif macro culmine à 2 mégapixels. Le capteur frontal, lui, grimpe à 60 mégapixels.

Cette configuration permet au Motorola edge 30 pro de répondre à la plupart de vos attentes en terme de prise de vue, notamment en basse luminosité. Surtout que le capteur principal du téléphone jouit d’un autofocus omnidirectionnel ce qui permet de faire la mise au point plus rapidement. La caméra ultra grand-angle, elle, profite de la technologie Quad Pixel qui garantit une haute définition des clichés capturés.

La vidéo n’a pas été oubliée puisque le Motorola edge 30 pro peut capturer des vidéos en 8K tout en étant compatible avec la norme HDR10+.

Un smartphone endurant

Un smartphone aussi puissant n’a aucun intérêt s’il n’est pas endurant. Motorola en est conscient, c’est pourquoi le Motorola edge 30 pro est équipé d’une batterie de 4800 Mah. Il peut tenir une journée et demie avec un usage normal. Mieux le smartphone bénéficie d’une charge rapide filaire de 68W, ce qui lui permet de retrouver la moitié de la batterie en seulement 15 minutes. Le bloc de charge de 68W est fourni dans la boîte.

Un flagship-killer à moins de 900 euros

L’ultime force du Motorola edge 30 pro est son prix. C’est tout le pari de Motorola avec ce Motorola edge 30 : miser sur des caractéristiques de haut vol, mais proposer un tarif bien en deçà des habituels 1 000 euros des appareils haut de gamme. Il est proposé à 799 euros chez les principaux vendeurs en ligne français. Mieux, la coque de protection est fournie avec le smartphone.