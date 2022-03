Discord est affecté par une panne notable ce 8 mars. Le logiciel est confronté à des erreurs. Du côté des internautes, les messages ne se chargent pas normalement.

Vous rencontrez des difficultés avec Discord ? Rien d’étonnant : l’application fétiche des joueurs et des joueuses connaît des dysfonctionnements notables en ce mardi 8 mars. Selon nos constatations, les messages ne s’affichent pas correctement lors du lancement de l’application. Un message dans un bandeau rouge prévient : « Échec du chargement des messages ».

Les équipes sont d’ores et déjà au courant, en témoigne un message publié en début de soirée par le compte officiel de Discord sur Twitter : « Nous sommes conscients d’un problème causant des échecs de messages et nous travaillons sur une solution. Nous nous excusons pour la perturbation et vous remercions de votre patience ! ».

Discord a connu de meilleurs mardis soirs. // Source : Capture d’écran

Le lien fourni dans le message par Discord redirige vers un tableau de bord qui permet de connaître l’état de fonctionnement de l’application de discussion audio — qui fournit aussi des outils de partage de fichiers et de messagerie instantanée, entre autres choses. Plusieurs mises à jour depuis une heure renseignent sur les investigations techniques en cours.

« La cause profonde a été déterminée et des mesures correctives ont été prises pour rétablir le service », est-il écrit sur le ticket de suivi. Il y a également eu un souci au niveau du service de streaming. Celui-ci a été redémarré, ce qui a pu causer la coupure de certaines diffusions, mais le service doit être de nouveau opérationnel. Un autre souci reste à résoudre.

Des dizaines de milliers de signalements

Sur la branche française de Down Detector, site qui permet aux internautes de regrouper leurs observations s’ils constatent un souci d’accès à un service (ce qui permet de déterminer s’il y a un souci d’ordre général et non pas un problème local, du côté du visiteur, par exemple sur sa box), on note un pic dont la progression se poursuit, avec plus de 12 200 signalements.

Les signalements ailleurs dans le monde confirment une panne significative, avec plus de 56 000 signalements outre-Atlantique. Les premiers rapports sont arrivés un peu avant 19 heures, heure de Paris. Il n’y a pour l’heure aucune indication pour le retour à la normale du service. En attendant, Discord délivre une recommandation : prendre l’air.