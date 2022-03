MSI profite des processeurs Intel de 12e génération pour muscler ses PC gaming

Pour sa nouvelle génération d’ordinateurs portables orientés gaming, MSI peut compter sur un allié de choix pour obtenir une bonne expérience de jeu : les processeurs Intel de 12e génération. Des puces qui, couplées à la fiche technique musclée des GL76, GS77 et GE76, permettent de faire tourner les titres AAA récents dans les meilleures conditions.

MSI revient sur le devant de la scène avec une nouvelle cuvée d’ordinateurs gaming. Des machines qui sont le fruit de son partenariat avec la douzième génération de processeurs d’Intel : les MSI Raider GE76, Stealth GS77 et Pulse GL76.

Trois ordinateurs portables qui se destinent aux joueurs et joueuses nomades aux attentes différentes, mais avec au moins un point commun : le besoin de puissance. Un volet géré par l’arrivée des nouveaux processeurs Intel Core de 12e génération, qui se veulent 45% plus performants que la génération précédente.

Le MSI Pulse GL76 : le jeu nomade abordable

Si MSI est parvenu à devenir un acteur incontournable du PC portable gaming, c’est en proposant des configurations qui s’adaptent à tous les besoins des joueurs. Et notamment à ceux qui ne veulent pas faire exploser la facture finale. Le MSI Pulse GL76 en est l’exemple récent le plus frappant. Il embarque ainsi un GPU Nvidia RTX 3060, plus que suffisant pour profiter des jeux récents avec le ray tracing activé. Mais une bonne carte graphique n’est rien sans un bon processeur et le Pulse GL76 s’appuie sur le flambant neuf Intel Core i7-12700H de 12e gen’.

Une mouture pour joueurs économes // Source : MSI

12 Go de RAM sont également de la partie, ainsi qu’un SSD NVMe PCIe de 1 To. L’usage au quotidien comme en jeu est fluide, et vous ne manquerez pas de place pour installer les titres modernes.

Son design noir et futuriste abrite un écran de 17.3 pouces, à la définition Full HD (1920 x 1080 pixels) et au taux de rafraîchissement de 360 Hz. L’affichage est fluide et vous permet de ne louper aucun élément affiché. Enfin, ce PC portable comprend un port HDMI, une prise USB-C, trois ports USB-A, un port ethernet, un lecteur de carte SD et une prise jack 3,5 mm afin de pouvoir y connecter de nombreux accessoires comme un écran ou un micro-casque.

Le MSI Raider GE76 : un rapport qualité-prix maîtrisé

Si vous êtes en quête de plus de puissance, mais que vous ne voulez pas non plus vous ruiner, le MSI Raider GE76 est fait pour vous. De prime abord, il ressemble beaucoup au Pulse GL76. On retrouve un écran similaire de 17,3 pouces, FULL HD et reposant sur la technologie IPS, ainsi qu’un look tout en angle et futuriste.

Une différence réside cependant sur la tranche avant de l’appareil puisque celle-ci est composée de LED RGB qui se synchronisent avec celles du clavier rétroéclairé. De quoi personnaliser complètement votre PC portable et profiter d’une meilleure immersion en jeu.

Un PC qui brille de mille feux // Source : MSI

Sous le capot, le MSI Raider GE76 ne déroge pas à la règle et mise sur un processeur Intel Core i7-12700H de 12e gen’, ainsi que 32 Go de RAM et 1 To de stockage via un SSD NVMe PCIe. Vous pourrez ainsi sauvegarder plusieurs jeux AAA comme Forza Horizon 5 ou Lost Ark, ainsi que quelques titres indés tels que Infernax.

Des jeux qui pourront tourner dans de très bonnes conditions grâce à la présence d’une carte Nvidia RTX 3070 Ti. Au niveau de la connectique, il n’est pas en reste et propose un port Thunderbolt 4, une prise USB Type-C 3.2, 3 ports USB-A 3.2, un port ethernet RJ45, un port mini-DisplayPort, un lecteur de carte SD, un port HDMI (8K à 60 Hz / 4K à 120Hz) et une prise jack.

Le MSI Stealth GS77 : la puissance à l’état pure

Des trois nouveaux ordinateurs de MSI, il s’agit sans doute du plus puissant, et pour cause : le MSI Stealth GS77 s’appuie sur une fiche technique particulièrement musclée. Ce PC portable est construit autour d’un processeur Intel Core i9-12900H de 12e génération, d’une carte graphique Nvidia RTX 3080, de 32 Go de RAM (extensible à 64 Go) et d’un SSD NVMe PCIe de 2 To.

Autant dire que la bête n’aura aucun souci à faire tourner les jeux récents comme Elden Ring ou Halo Infinite dans d’excellentes conditions. Les professionnels tireront aussi profit de la puissance de la carte graphique et du processeur pour la conception 3D ou le montage vidéo.

Le plus puissant des nouveaux MSI // Source : MSI

Comme ses pairs, le MSI Stealth GS77 est un grand PC portable qui embarque un écran de 17,6 pouces. Cette dalle IPS 360 Hz offre une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels). La surface d’affichage est agréable à l’œil et vous permet d’avoir la vue sur le moindre détail. Malgré sa taille, le Stealth GS77 sait rester discret avec son épaisseur de 20,8 mm.

Bien entendu, il ne lésine pas sur la connectique et embarque un port Thunderbolt 4, une prise USB Type-C 3.2, 2 ports USB-A 3.2, un port ethernet RJ45, un lecteur de carte SD, un port HDMI (8K à 60 Hz / 4K à 120Hz) et une prise jack.