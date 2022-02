Épargner ou investir ? Mon Petit Placement propose le meilleur des deux mondes

Alors que le salaire vient de tomber et que le taux d’intérêt du livret A est toujours aussi bas, la question se pose : où placer efficacement ses économies ? Avec son système de placement entièrement en ligne, Mon Petit Placement propose une solution très avantageuse.

Vos parents vous l’ont toujours dit : placer de l’argent sur un livret A ou un PEL est le moyen le plus sûr de ne pas perdre d’argent. L’adage était encore vrai il y a quelques années. Mais depuis quelques mois l’inflation est en forte hausse (2,8 % selon les derniers relevés de l’INSEE) et malgré sa récente hausse, le taux du livret A reste en dessous de ce taux d’inflation (1 % depuis le 1er février).

En mars 2022, placer de l’argent sur son livret A n’est plus une très bonne affaire, car il fait perdre de l’argent. Dans ce contexte, Mon Petit Placement propose une alternative intéressante. Cette entreprise française propose de placer votre argent dans des assurances-vie dynamiques.

Non seulement les rendements moyens constatés ces dernières années sont bien meilleurs (de 3 à 12 % selon les portefeuilles), mais l’argent placé sur ces placements n’est pas bloqué : vous pouvez le retirer à tout moment.

Mon Petit Placement permet de placer de l’argent à partir de 300 euros en programmant un versement mensuel de 100 euros (sans engagement, vous pouvez donc arrêter ou reprendre les versements quand vous voulez). Ce mois-ci, Mon Petit Placement propose d’ailleurs une remise de 30 % sur ses frais pendant la première année grâce au code NUMERAMA30. Voici comment fonctionne l’offre de Mon Petit Placement.

Quel est l’intérêt de placer son argent sur les portefeuilles de Mon Petit Placement ?

Le principal avantage de Mon Petit Placement aujourd’hui provient du rendement de ses différents portefeuilles. Quatre types de placements sont proposés, du plus prudent au plus offensif, selon votre appétence au risque. Le portefeuille volontaire est ainsi le plus sage, avec un rendement potentiel d’environ 3 % par an. Le portefeuille Intrépide est le plus dynamique, avec un rendement potentiel de 12 % par an.

Des rendements qui surpassent largement l’inflation actuelle, même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Il est important de rappeler que tout investissement comporte des risques.

L’autre avantage de mettre ses économies chez Mon Petit Placement, c’est que ce service est sans engagement. L’argent placé reste toujours disponible. Vous pouvez choisir de débloquer tout ou partie de votre argent placé dans les différents supports de l’entreprise française. Le rendement est donc potentiellement plus intéressant qu’un livret A et l’argent n’est pour autant pas bloqué.

Choisir où l’on investit

Placer son argent chez Mon Petit Placement est simple et peu coûteux. Tout se passe en ligne, par son site Internet ou son application mobile. En 10 minutes maximum, les formalités administratives sont remplies et vous pouvez choisir où vous voulez placer votre argent.

Vous allez choisir le rendement visé (en fonction de votre profil d’investisseur), mais Mon Petit Placement propose également de sélectionner le domaine d’activité des entreprises dans lesquelles vous allez investir. Une partie de votre portefeuille peut donc financer certains secteurs de l’économie : climat, santé, nouvelles technologies, solidarité… 7 domaines sont proposés en tout.

Les produits financiers de Mon Petit Placement sont basés sur des assurances-vie. Cela signifie que les rendements peuvent varier d’un mois à l’autre. Mon Petit Placement a toutefois tout intérêt à ce que vos placements rapportent, car il se rémunère uniquement via les performances de vos placements. Concrètement : l’entreprise prélève une commission uniquement si votre placement enregistre un rendement positif… Et rien du tout s’il ne rapporte rien.

Être accompagné quand on le souhaite

Service en ligne oblige, Mon Petit Placement permet de suivre les performances de vos placements via son site web ou son application. Ils permettent tous deux de consulter en temps réel le rendement de ses placements ou de contacter des conseillers via un chat ou par téléphone.

L’application permet également de verser de l’argent sur son placement, mais aussi de retirer son placement à tout moment.

Vous pouvez essayer les services financiers de Mon Petit Placement sans avoir à y investir toutes vos économies. Vous pouvez commencer à placer de l’argent dès 300 euros, avec un premier versement mensuel de 100 euros, que vous pouvez couper à tout moment, sans frais.

Est-ce le bon moment pour investir ?

C’est une question que l’on se pose forcément aux vues de l’actualité de ces derniers jours. La réponse n’appartient qu’aux spécialistes des questions financières. Mon Petit Placement est justement habilité à répondre à ce type de question.

D’une manière générale, Mon Petit placement se veut comme une solution d’investissement à moyen/long terme. Ce n’est pas tant le contexte qui importe que le fait de commencer le plus tôt possible, d’investir petit à petit et surtout régulièrement.