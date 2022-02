Instagram vous demandera parfois de vous déconnecter. C’est pour votre bien, assure le réseau social.

Elle avait été évoquée dès l’automne 2021. Elle est maintenant en cours de déploiement en France depuis le 17 février 2022, a-t-on appris dans un communiqué. De quoi s’agit-il ? De la toute jeune fonctionnalité « Take A Break », c’est-à-dire « Faites une pause » en français. Autrement dit, le réseau social vous demandera parfois d’arrêter de l’utiliser et, pour le dire vite, d’aller prendre l’air.

Cette nouvelle fonctionnalité n’est pas encore tout à fait disponible pour tout le monde, car le site communautaire a besoin de quelques jours pour l’activer globalement. Une fois en place, cette nouvelle option se basera sur le temps passé sur l’application pour envoyer de temps à autre des recommandations pour dire qu’il n’y a pas qu’Instagram dans la vie.

L’option ne se contentera pas d’afficher une simple invitation à faire une pause. Elle conseillera aux internautes d’accepter la fonctionnalité des rappels, qui consiste à envoyer un message appelant à la déconnexion au bout d’un certain temps (toutes les 10, 20 ou 30 minutes ou autre). Bien sûr, il est aussi possible de rejeter la proposition, mais elle reviendra ultérieurement.

Les quelques écrans principaux de cette nouvelle fonctionnalité. // Source : Instagram

Mais d’après Instagram, ces invitations à la déconnexion sont suivies, notamment chez les adolescents. « Les premiers tests montrent qu’une fois qu’ils ont activé les rappels, plus de 90 % d’entre eux les conservent », assure la plateforme. Se pose la question toutefois de savoir s’ils les ont activés volontairement ou s’ils ont cédé de lassitude à force d’être relancés par Instagram.

En cas d’activation de l’option, le service affichera alors des conseils comme faire des exercices de respiration, écouter de la musique, coucher ses pensées sur papier ou bien jeter un coup d’œil à sa liste des choses à faire. Selon Instagram, ce sont des « astuces validées par des experts pour l’aider à prendre du recul et à se ressourcer ».

Une option annoncée juste après une polémique

Cette option apparaît comme une réponse aux multiples critiques qui pleuvent sur le réseau social américain, qui est accusé d’avoir un effet néfaste sur les jeunes gens, en particulier les adolescentes. Dès la sortie d’une enquête sévère du Wall Street Journal sur le sujet, Instagram avait répliqué le même jour en évoquant les mesures en place et celles qui allaient bientôt arriver.

Depuis, la plateforme avait évoqué la future fonctionnalité Take A Break à travers d’autres publications, notamment fin septembre et en décembre. Elle avait été lancée en avant-première dans les principaux pays anglophones (États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, Irlande et Nouvelle-Zélande) et Instagram promettait un lancement plus large début 2022.

Lors de la présentation de la fonctionnalité, Instagram n’avait pas manqué de citer des avis de tiers, spécialistes de ces questions.

Cependant, le réseau social reste toutefois confronté à un dilemme plus large, qui rend sa position ambivalente. Le site est en effet accusé d’être conçu de base (« by design ») pour pousser le public à rester sur sa plateforme, aussi longtemps que possible, dans la mesure où les plateformes du web se battent désormais pour accaparer l’attention des internautes, source de revenus.