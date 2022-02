Google vient de publier une première préversion d’Android 13 pour les développeurs. Au vu du calendrier annoncé, il se pourrait que le nouvel Android arrive plus tôt cette année.

Chaque année, le développement du nouvel Android se déroule sur plusieurs mois. D’abord lancée sous la forme d’une « Developer Preview » entre février et mars, la nouvelle version de l’OS mobile a ensuite droit à une présentation publique lors de la conférence Google I/O, qui a habituellement lieu en mai. S’en suivent ensuite plusieurs mois de bêta, avec un lancement entre la fin de l’été et la rentrée.

Cette année, Google pourrait bouleverser son calendrier. Selon les informations qu’il a transmises aux développeurs, Android 13 devrait arriver en bêta en avril (avec une I/O plus tôt ?) avant d’être lancé en juillet. La première préversion, réservée aux développeurs, est disponible depuis le 10 février.

Le cycle d’Android 13. // Source : Google

On a raté Tiramisu :(

Jusqu’à 2019, Google avait pour habitude de donner des noms de desserts à ses OS. Les plus notables sont Donut, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, KitKat, Marshmallow ou encore Oreo. Avec le temps, Google s’est assagi et a opté pour des numéros de version. Nous avons eu Android 10, Android 11 et Android 12, successeurs d’Android Nougat.

Dans les réglages, la première préversion d’Android 13 porte le nom de code « Tiramisu », comme le révèle 9to5google. Autrement dit, à trois ans près, le meilleur dessert aurait eu le droit à son Android. Cette occasion manquée nous rend très tristes.

Pas encore de nouveautés significatives

Est-il pertinent de vous présenter la liste des nouveautés d’Android 13 dès maintenant ?

Pour l’instant, cette première préversion se contente surtout de préparer le terrain pour les développeurs. Le site XDA-Developers, qui adore fouiller dans le code des OS, a notamment débusqué la possibilité de personnaliser les icônes des applications selon des couleurs ou de nouveaux réglages liés à la vie privée. Fort heureusement, la branche Android 13 que Google présentera en avril ou en mai sera beaucoup plus riche en nouveautés. Bref, pour l’instant, on ne vous conseille pas de l’installer sur votre smartphone Google Pixel.