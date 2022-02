Amazon brade sa liseuse Kindle Paperwhite 2021 (-25%)

[Le Deal du Jour] Les Kindle d’Amazon dominent sans aucun doute le marché des liseuses. La gamme se décline en plusieurs modèles, pour convenir au plus grand nombre. En ce moment, la Kindle Paperwhite 2021 passe de 139,99 euros à 104,99 euros.

Amazon a su imposer ses Kindle comme les liseuses de référence. Depuis 2018, le modèle Paperwhite connait un franc succès, mais commence tout de même à prendre de l’âge. En 2021, l’entreprise américaine a donc renouvelé son produit phrare. Elle reprend tous les arguments de la précédente génération, en y ajoutant de meilleures performances et une prise en main améliorée. Elle a tout pour plaire, surtout son prix qui devient plus accessible grâce à cette remise immédiate de 25 %.

Lancée à 139,99 euros, la nouvelle liseuse Kindle Paperwhite 2021 (avec publicités) est en ce moment en promotion à 104,99 euros sur Amazon.

Kindle Paperwhite 2021

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’est-ce-qui change sur cette version 2021 ?

Cette nouvelle version (2021) reprend l’héritage des précédents modèles, mais ajoute quelques éléments pour devenir la liseuse parfaite. À présent, elle dispose d’un écran de 6,8 pouces de 300 ppp, soit 0,8 pouce de plus que le modèle précédent. La bonne nouvelle, c’est que la marque a réussi à conserver le même format compact tout en agrandissant l’écran. Les bordures de l’écran ont également été affinées, afin d’assurer un meilleur confort en lecture. Amazon pense aussi à vous yeux, en laissant la possibilité de régler la teinte de l’écran de votre Kindle Paperwhite, pour une expérience de lecture personnalisée. Il existe même un mode sombre, blanc sur noir, afin de lire à tout moment, de jour comme de nuit.

Avec son écran antireflet, vous pouvez lire dans toutes les conditions d’éclairage. D’ailleurs, le rétroéclairage s’améliore pour proposer une luminosité 10 % plus élevée et ainsi rendre plus confortable la lecture pour les yeux. La capacité de la batterie et les performances ont également été améliorées, offrant ainsi une autonomie de dix semaines et un changement de page 20 % plus rapide que la version 2018. Enfin dernière évolution notable, la recharge s’effectue désormais grâce à un câble USB-C, permettant ainsi de s’aligner sur le standard du marché en termes de connectique — et donc éviter de devoir multiplier les chargeurs.

Quelles sont ses autres caractéristiques ?

Bien entendu, elle garde les mêmes caractéristiques que le premier modèle à savoir son étanchéité. La liseuse Kindle Paperwhite 2021 est toujours résistante à l’eau grâce à sa certification IPX8, donc vous pourrez être tranquille si vous avez l’habitude de lire dans votre baignoire, et êtes un peu maladroit. Cette liseuse continue d’avoir accès à une belle collection d’e-books, lesquels sont téléchargeables directement en Wi-Fi depuis le catalogue Kindle, qui propose plus de 5,5 millions de références, et stockables sur les 8 Go de mémoire interne. Quelques autres fonctionnalités intéressantes sont aussi au programme, comme le mode « vocabulaire interactif » pour recueillir automatiquement tous les mots recherchés dans le dictionnaire, ou encore ajuster la taille de la police pour limiter la fatigue des yeux.

