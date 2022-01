Zoomez toujours plus loin au cœur de ce chef-d’œuvre de Rembrandt

La Ronde de Nuit de Rembrandt a fait l’objet d’une numérisation d’une qualité exceptionnelle. Vous pouvez zoomer très, très loin au cœur du tableau en conservant une parfaite netteté.

La Ronde de Nuit est l’un des plus grands chefs-d’œuvre de Rembrandt. Le peintre a réalisé ce tableau en 1642. Il y a représenté un portrait groupé de la milice bourgeoise des mousquetaires d’Amsterdam. La figure centrale est Frans Banning Cocq, chevalier et homme politique de la ville à l’époque. Aujourd’hui, le tableau est au Rijksmuseum (Pays-Bas).

La Ronde de Nuit // Source : Rembrandt (1642)

Bien qu’il soit nommé La Ronde de Nuit, le tableau représente une scène… de jour. Ce titre a été choisi longtemps après la mort de Rembrandt, au 19e siècle, en raison d’une particularité « technique » : le tableau a été recouvert, lors de sa création, d’un apprêt de bitume de Judée. Si le pigment confère ses teintes brun sombre à l’œuvre (comme pour le Radeau de la Méduse de Théodore Géricault), il provoque aussi un assombrissement croissant avec le temps.

Son aspect assombri ne gâche certes en aucun cas sa beauté, mais il peut empêcher de percevoir certains détails. Le projet « Operation Night Watch » est venu rivaliser d’ingéniosité technologique pour produire un scan du tableau d’une qualité exceptionnelle et inédite.

Les zooms sur le tableau sont exceptionnels. // Source : Ronde de Nuit de Rembrandt, version numérisée 2022

La Ronde de Nuit à 717 gigapixels

La qualité photographique du scan est présentée par le Rijksmuseum comme « la plus grande et la plus détaillée pour une œuvre d’art ». Sa netteté est également exceptionnelle. L’image est de 717 gigapixels, soit 717 000 000 000 pixels : chaque pixel de l’image numérisée correspond à 5 micromètres (0,0005 centimètre) de l’œuvre.

Avec une telle résolution, vous pouvez zoomer très, très loin au sein de la Ronde de Nuit, jusqu’à observer les coups de pinceau et même les particules de pigment.

Exemple du type de zoom que l’on peut faire (et il est possible de zoomer encore plus loin !). // Source : La Ronde de Nuit, Rembrandt (numérisation 2022)

D’un point de vue technique, l’image est composée à partir de 8 439 photographies, à l’aide d’une caméra Hasselblad H6D 400 MS (du matériel de très haute facture). Après la prise de chaque photographie, un réseau de neurones artificiels a été utilisé pour vérifier la couleur et l’ombrage. Une intelligence artificielle a également permis de recomposer ces milliers de photographies individuelles en une seule. Le fichier total de l’image pèse 5,6 térabytes, soit quelque 5 600 Go.

Vous pouvez expérimenter l’image directement sur le site du musée. En cliquant simplement sur la loupe indiquée « + », vous pouvez zoomer au cœur du tableau. Vous verrez qu’il est possible d’aller très loin : c’est vraiment impressionnant.