Galeon veut mettre les données de santé dans la blockchain : pour quoi faire ?

La startup française Galeon, spécialisée dans les données médicales, lance une ICO (initial coin offering) pour lever des fonds. On vous explique le projet ambitieux et original derrière cette initiative.

Galeon est une jeune société française spécialisée dans les données médicales qui a l’ambition de créer un dossier patient universel à destination des hôpitaux et de la recherche. Mais que veut vraiment faire cette startup française en mélangeant blockchain, données médicales et recherche médicale ?

Qui est Galeon ?

Galeon est une entreprise française fondée en 2016 par 5 experts issus aussi bien du domaine de la santé que de l’informatique ou de la blockchain. Son premier projet a consisté à développer une plateforme dans le cloud pour gérer des dossiers de patients à l’hôpital, mais aussi les partager à l’échelle d’un territoire entre les différents hôpitaux ou les soignants en ville.

Ce premier développement est important, car c’est sur cette base que repose le projet de Galeon. Aujourd’hui, l’entreprise possède assez d’expérience pour proposer aux patients et aux hôpitaux un dossier patient hospitalier capable de se superposer aux solutions déjà existantes dans les hôpitaux et de proposer des outils de data visualisation et des outils de pilotage aux professionnels de la santé.

Aujourd’hui, Galeon est utilisé par 3 hôpitaux en France qui disposent de près de 85 000 dossiers patients. Une dizaine d’hôpitaux supplémentaires vont utiliser Galeon en 2022. Le service est en plein développement.

Galeon ne se contente d’ailleurs pas uniquement de collecter des données. Il est également capable de les analyser pour en tirer des données structurées. Après avoir anonymisé les données, Galeon est capable, avec des algorithmes, de dessiner des tendances afin d’aider les soignants et les chercheurs à améliorer leurs procédures ou faciliter les recherches.

Le cœur de métier de Galeon consiste à agréger des données médicales, à les traiter et à les sécuriser.

L’objectif de Galeon est finalement assez simple : proposer aux hôpitaux un dossier patient universel, protégé, respectueux des règles de la CNIL et du RGPD et dont les données peuvent être facilement exploitées (et structurées) pour faciliter la recherche médicale. Pour cela, Galeon a besoin de fonds et c’est pourquoi il vient de lancer une ICO.

Pourquoi Galeon lance une ICO ?

Pour parvenir à son objectif, Galeon aurait tout à fait pu faire une levée de fond classique, en passant par des banques ou des investisseurs plus ou moins fortunés. Galeon n’a pas pris cette décision pour deux raisons.

La première, c’est qu’en passant par cette méthode, Galeon garde son indépendance et permet de se développer en France et à l’international, sans risquer de perdre le contrôle et d’être revendu à un acteur majeur de la santé ou des données.

La seconde, c’est que Galeon a l’ambition d’aller plus loin que le simple stockage de données médicales dans le cloud. L’entreprise française permet aux patients et aux hôpitaux de partager la valeur de façon transparente et de décider des futures recherches médicales (à but non lucratif) financées par une Organisation Décentralisée Autonome (DAO).

Galeon a donc décidé de lancer une ICO, une initial coin offering ou première émission de jetons pour se financer. Concrètement, elle va lever des fonds en émettant sa propre cryptomonnaie, le $GALEON. En échange, les investisseurs vont pouvoir utiliser cette cryptomonnaie pour décider dans quel domaine de recherche (systématiquement à but non lucratif) vont se retrouver les (leurs) données médicales.

Galeon lance une ICO pour financer son projet

L’ICO de Galeon va permettre à l’entreprise de lever des fonds et de développer son dossier médical patient universel. En contrepartie, les détenteurs de tokens $GALEON pourront :

Pour les détenteurs de tokens et pour les patients : de choisir dans quel domaine de recherche à but non-lucratif seront utilisés leurs données

Pour les hôpitaux : accéder à des données structurées et développer de nouveaux outils de suivis des patients

Pour les chercheurs : accéder à des données médicales sûres et anonymisées.

Le token $GALEO servira ensuite pour les chercheurs, les hôpitaux et les patients pourront décider d’investir dans des projets de recherche.

Le projet de Galeon est vaste et il est très bien documenté au sein d’un whitepaper très clair et entièrement en français. Vous pouvez d’ailleurs participer à cette ICO en vous rendant sur la page dédiée à l’ICO de Galeon.

Si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez également les poser sur la chaîne Telegram française de la société.