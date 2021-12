Netflix, Disney+, OCS et Canal sont disponibles en pack à moins de 26 euros

[Le Deal du Jour] L’offre Ciné Séries de Canal+ est devenu un indispensable pour les amateurs de films et séries grâce à son offre complète. Elle profite aujourd’hui d’une belle remise la première année.

Avec la multiplications des services de SVOD, il peut être parfois compliqué de trouver la bonne série ou le bon film en fonction du service où il est disponible. Canal+ propose une alliance aux ténors du marché pour répondre à cette problématique autour d’une offre Ciné Séries qui regroupe les meilleurs services de SVOD du marché.

Pour 25,99 euros la première année au lieu de 35,99 euros par mois, l’offre Ciné Séries de Canal+ regroupe, en plus d’un accès à Netflix (2 écrans), Disney+ et OCS, les séries et films de Canal+ ainsi que la TNT en direct et en replay sur l’application MyCanal. Parfait pour remplacer la box de son opérateur et réduire sa facture sur sa box internet.

En plus, Canal+ offre 50 euros sur les premiers mois d’abonnements aux lecteurs de Numerama, soit près de 2 mois offerts ! L’offre est proposée avec un engagement de 24 mois et 30 jours pour changer d’avis.

Le pack Ciné Séries de Canal+ // Source : Boutique Canal+

Pour mieux comprendre l’offre

Que comprend l’offre Ciné Séries de Canal+

Pourquoi comparer les offres de SVOD quand on peut (presque) toutes les choisir ? C’est ce que propose l’offre Ciné Séries de Canal + en regroupant les meilleurs abonnements de SVOD en France et bien plus :

Canal+ avec une large sélection de films, séries et programmes sportifs

avec une large sélection de films, séries et programmes sportifs Netflix avec de très nombreuses séries et productions exclusives à la plateforme

avec de très nombreuses séries et productions exclusives à la plateforme Disney+ avec notamment tout le catalogue des productions Disney, Marvel, Star Wars et Pixar

avec notamment tout le catalogue des productions Disney, Marvel, Star Wars et Pixar OCS avec toutes les séries HBO et un large catalogue de film

avec toutes les séries HBO et un large catalogue de film Toutes les chaînes de la TNT en live et en replay sur l’application MyCanal

en live et en replay sur l’application MyCanal Un abonnement inclus à Cafeyn et Telerama

En bref, difficile de faire plus complet que l’offre de Canal+ pour profiter d’une très large sélection de contenus depuis ses différents appareils : TV, smartphone ou tablette/PC.

Où et comment regarder les contenus ?

Le gros avantage de l’offre de Canal+ est qu’elle n’inclue pas un boîtier de diffusion ou un autre appareil dont on serait obligé de se servir pour regarder les différents services de streaming. Tout se déroule sur la version web ou les applications Android ou iOS/iPadOS/tvOS des différents services.

Pour en profiter au maximum sur ses différents appareils, plusieurs solutions :

Depuis son téléviseur : si compatible, depuis les applications Netflix, MyCanal et Disney+. Si non, via un boîtier de diffusion comme le Chromecast avec Google TV.

Depuis son smartphone ou sa tablette : en téléchargeant les applications MyCanal, Disney+ et Netflix.

Depuis son PC : depuis son navigateur internet directement sur le site de Canal, de Netflix ou de Disney+.

Notez d’ailleurs que les contenus de OCS sont intégrés directement au catalogue disponible sur MyCanal, donc pas besoin d’installer une autre application tierce.

Cette offre permet également de faire des économies sur sa facture internet en optant pour une offre internet sans box TV inclus, notamment grâce à la présence des chaînes de la TNT en direct depuis l’application MyCanal.

