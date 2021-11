Romain Ribout - 10 novembre 2021 Télécoms

[Le Deal du Jour] C'est peut-être le moment de changer votre forfait mobile pour passer chez Sosh. L'opérateur sans engagement qui se cache derrière Orange propose en ce moment deux offres attractives : 50 Go pour 12,99 euros par mois et 100 Go pour seulement 3 euros de plus.

Avec ses deux nouvelles offres mobile sans engagement, Sosh souhaite tout simplement convenir au plus grand nombre. Celles et ceux qui utilisent moins de 50 Go mensuels peuvent opter pour le forfait mobile à 12,99 euros par mois. Et pour les autres qui utilisent beaucoup plus de data au quotidien, il y a le forfait 100 Go à 15,99 euros par mois. Dans les deux cas, les offres sont valables jusqu’au 29 novembre 2021.

Pour mieux comprendre l’offre

Quel est l’avantage de prendre un forfait chez Sosh ?

Sosh est chapeauté par l’opérateur historique en France, à savoir Orange. Vous bénéficierez donc des meilleures infrastructures avec le meilleur débit possible, via des offres sans engagement à un prix particulièrement attractif, d’autant plus avec une formule « sans prix qui double après un an ».

Pourquoi choisir le forfait 50 Go ?

Pour son prix. Le forfait à 12,99 euros par mois est le moins cher des deux, mais ce n’est pas son seul avantage. Il propose les appels, SMS et MMS illimités depuis et vers l’Europe et les DOM, avec une enveloppe dédiée de 8 Go depuis ces zones. En France, la data monte jusqu’à 50 Go (débit réduit au-delà), ce qui est largement suffisant pour pallier les moments où vous ne pourrez pas vous connecter à un point Wi-Fi.

Et l’autre de 100 Go ?

Pour être plus confortable en termes de données 4G. Pour seulement 3 euros de plus par mois, vous aurez tout simplement le double de data par rapport à la précédente offre sans engagement, à savoir 100 Go. C’est un forfait mobile clairement destiné à celles et ceux qui consomment beaucoup de services de streaming sur leur smartphone, ou à la maison avec le partage de connexion. Les appels, SMS et MMS sont également illimités depuis et vers l’Europe et les DOM, avec une enveloppe dédiée qui grimpe cette fois-ci jusqu’à 15 Go depuis ces zones précédemment citées.

Comment conserver son numéro actuel ?

Il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription, lequel s’obtient en appelant le 3179. Cette démarche permet également la résiliation automatique de votre abonnement chez votre ancien opérateur.

