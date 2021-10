Google teste actuellement une nouvelle option visant à mieux protéger les internautes mineurs en activant SafeSearch, par défaut, sur certaines recherches.

Google commence à resserrer la vis sur le suivi des internautes et la protection des mineurs. Il semblerait que le moteur de recherche soit en train de tester une fonctionnalité destinée à cacher les résultats de recherches « sensibles » aux personnes qui ne sont pas connectées à leur compte Google.

This one is new ! Unless you log in to Google, only "SafeSearch" for you. This is likely only the first step in encouraging the whole world to stay signed in permanently, for when the third party cookies go. pic.twitter.com/PcPuCCG6ir

— Bert Hubert (@bert_hu_bert) October 27, 2021