Les vidéastes membres du « Programme Partenaire YouTube » auront l'obligation d'avoir la double authentification pour continuer à proposer des vidéos.

La sécurité des comptes sur YouTube va connaître un changement notable à compter du 1er novembre 2021. À cette date, les vidéastes membres du « Programme Partenaire YouTube » auront l’obligation absolue d’activer l’authentification à deux facteurs sur leur compte Google. Les youtubeurs et les youtubeuses ont désormais moins de quatre semaines pour le faire.

L’entrée en vigueur prochaine de cette mesure a été rappelée par la firme de Mountain View dans un billet de blog daté du 5 octobre, qui revient sur les plans du groupe pour rendre le processus de connexion sûr et commode. Sur Twitter, le compte officiel de YouTube l’évoquait déjà le 23 août.

Important Security Update for YPP Creators :

Starting Nov 1st, you’ll be *required* to turn on 2-step verification to access Studio.

We want to help keep your account safe & 2SV is an important step !

Protected yet ? 👀 Enable on your Google Account → https://t.co/lSOxZhuFBu pic.twitter.com/rc1MrOibeS

— TeamYouTube (@TeamYouTube) August 23, 2021