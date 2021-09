[Le Deal du jour] En cette rentrée 2021, les opérateurs mobile y vont tous de leurs petites promos pour vous faire changer votre forfait vieillissant. Free ne compte pas jouer les spectateurs et propose une nouvelle fois son forfait mobile sans engagement avec 80 Go de données 4G à 9,99 euros par mois la première année.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Ce n’est pas la première fois (ni la dernière ?) que Free propose un tel forfait, mais force est de constater qu’il s’avère particulièrement attractif pour son prix. Pour 9,99 euros par mois pendant un an, l’opérateur vous fait disposer de 80 Go de données 4G à utiliser dans toutes la France avec même une enveloppe à utiliser depuis l’étranger. De plus, c’est toujours sans engagement, mais ça, on a l’habitude.

Notez que 10 euros supplémentaires sont à prévoir pour obtenir la nouvelle carte SIM triple découpe. Il est également possible de conserver son numéro de téléphone actuel en fournissant simplement le code RIO de votre ligne mobile à l’inscription.

Pour mieux comprendre l’offre

Pourquoi choisir Free ?

Free est devenu en quelques années l’un des acteurs majeurs de la téléphonie mobile en cassant les prix d’un marché déjà ultra concurrentiel. La firme de Xavier Niel possède près de 20 000 antennes 4G en France métropolitaine, couvre plus de 99 % du territoire en 4G LTE et maintenant près de 80 % en 5G (toutes fréquences confondues). Au-delà de la qualité de son réseau, c’est surtout les prix pratiqués et les prestations offertes via ses offres mobile qui font la différence, toujours sans aucun engagement.

Qu’intègre précisément le nouveau forfait Free 80 Go ?

Le forfait Free à 9,99 euros par mois pendant un an donne accès aux appels, SMS, MMS illimités en France métropolitaine, ainsi qu’à une enveloppe de données 4G de 80 Go, lesquels sont utilisables partout dans l’Hexagone. Depuis l’Europe et les DOM, les appels, SMS, MMS sont également illimités vers un numéro français, ou l’inverse. Une enveloppe data de 10 Go est même prévue depuis ces mêmes destinations.

Que se passe-t-il après la première année ?

Ce forfait est au prix de 9,99 euros par mois pendant un an seulement, mais sans engagement. Cela signifie que vous avez loisir de résilier à tout moment avant le changement de prix. Cependant, au terme de la première année, Free bascule votre forfait vers un autre beaucoup plus fourni en data avec 150 Go utilisable en 4G mais aussi en 5G. Un deal bien pratique, si vous avez prévu de changer votre smartphone pour un modèle compatible avec le nouveau réseau mobile d’ici un an. Dans ce cas-ci, pas besoin de changer de forfait. D’autant plus que le prix reste assez compétitif avec seulement 19,99 euros par mois, et cette fois-ci promis, pas de changement de prix, même après la première année.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Comparateur forfait mobile sans engagement

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo