Guillaume Sonnet - 25 août 2021

[Le Deal du Jour] Free Mobile relance sa série limitée côté forfait 4G avec une nouvelle offre : 90 Go pour seulement 8,99 euros par mois pendant un an.

Suivant la tendance de la rentrée du côté des opérateurs mobile, Free en profite lui aussi pour proposer une nouvelle série limitée dans son offre de forfait 4G. Jusqu’au 7 septembre, l’opérateur met en avant un forfait doté d’une enveloppe de 90 Go pour seulement 8,99 euros par mois. C’est 10 Go de plus que son ancienne offre, pour 1 euro de moins.

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’est-ce que ce forfait propose pour 8,99 euros/mois ?

Ce forfait en série limité dispose des appels illimités vers les fixes et les mobiles en France métropolitaine et dans les DOM. Les SMS et MMS sont également illimités, pour le même territoire en plus de l’Europe.

Côté 4G, le forfait s’élève à 90 Go à utiliser en France. Avec une telle quantité de data, vous aurez tout le loisir de profiter de votre environnement numérique mobile, sans crainte d’être réellement limité. On pense notamment au streaming vidéo et musique. Free a aussi pensé à inclure 10 Go dans ce forfait à utiliser pour l’Europe et les DOM.

Qu’est-ce que je dois savoir de plus ?

Pour tous ses forfaits, Free propose une série de services spécifiques, comme une assistance téléphonique ou la réception des factures mensuelles par email au lieu du courrier. Free assure également la mise en place de services de sécurité comme le rejet des appels anonymes, la protection contre les renvois d’appels ou le filtrage des appels et des SMS.

Concernant la 4G Free, pour en profiter un maximum, mieux vaut posséder un smartphone compatible avec la bande-fréquence de 700MHz (B28), massivement utilisée en France par l’opérateur. Si la majorité des smartphones disponibles sur le marché sont compatibles (comme les iPhone ou Samsung Galaxy), certains modèles d’entrée de gamme ou plus anciens chez Xiaomi ou Huawei ne le sont pas. Veillez donc à bien vous renseigner sur la compatibilité de votre smartphone avant de souscrire à un forfait Free.

Puis-je conserver mon numéro si je choisis ce forfait ?

Il est bien sûr possible de conserver son numéro actuel en changeant d’opérateur. Free ne déroge pas à la règle et propose la portabilité du numéro dès l’inscription, en fournissant son code RIO. Ce dernier peut être obtenu en appelant le 3179. Dans tous les cas, cela implique un changement de carte SIM, prévoyez donc 10 euros supplémentaires lors de la commande pour en obtenir une.

