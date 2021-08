Coverd est une jeune société française qui souffle un air de renouveau dans le monde des assurances pour produits high-tech. Depuis peu, la start up permet d'assurer son MacBook contre les pépins du quotidien avec un tarif avantageux compte tenu des garanties offertes.

Si vous avez l’habitude de boire un café en lisant vos mails sur votre MacBook le matin, vous avez alors déjà ressenti ce petit moment d’effroi soudain en heurtant la tasse près de votre clavier. Même s’ils sont plutôt solides lorsqu’ils sont fermés, les MacBook d’Apple ne profitent pas de la même résistance quand ils sont ouverts. Une chute ou un liquide renversé peut provoquer de sérieux dégâts, nécessitant généralement une réparation coûteuse.

Pour éviter ces tracas, deux solutions : être particulièrement précautionneux ou souscrire à une assurance. Dans le deuxième cas, il faut être vigilant sur les petites lignes du contrat. Certaines assurances comme l’AppleCare+ réclament d’importantes franchises et restreignent le nombre de réparations. Ce n’est pas le cas de Coverd, la startup française qui s’est lancée dans le monde de l’assurance pour appareils portables.

Coverd propose en effet des assurances pour une large de gamme de produits tech (smartphones, iPad, MacBook), qui ont l’avantage d’être simples à comprendre. Il n’y a pas de frais cachés, et tous les dommages couverts par Coverd sont affichés de façon explicite. Surtout, Coverd a l’avantage d’offrir des tarifs attractifs, compte tenu des garanties proposées. Dans le cas d’un MacBook Air M1 de 2020 par exemple, l’assurance Coverd ne coûte que 6,90 euros par mois. Pour les MacBook plus anciens, les tarifs démarrent à 3,90 euros. Coverd offre d’ailleurs un mois d’abonnement à son assurance en entrant le code NUMERAMA1M lors de la souscription.

Assurance pour MacBook : que couvre Coverd ?

Le premier avantage de l’assurance Coverd est la facilité avec laquelle vous pouvez lire son offre. Il n’y a pas besoin de plonger dans les petites lignes du contrat pour comprendre si votre MacBook sera pris en charge en cas de chute.

Voici ce que couvre l’assurance Coverd :

les dommages de toutes causes, comme un écran cassé après une chute ;

l’oxydation de toutes causes, comme la perfide tasse de café qui tombe sur le clavier ;

les batteries, dont la capacité a trop diminué avec l’usure naturelle.

Surtout, Coverd ne demande aucune franchise lors de la prise en charge d’un sinistre concernant un MacBook. Cela signifie que Coverd prend en charge sans surcoût la réparation, même s’il faut aller jusqu’au remplacement de l’ordinateur. L’utilisateur n’a que la souscription mensuelle à payer pour profiter de tous les avantages de Coverd.

En option, Coverd propose également une couverture contre les vols. Cette option est facturée 3 euros par mois dans le cas d’un MacBook Air M1 de 2020. Elle permet de couvrir votre ordinateur contre les vols commis par agression ou par effraction. Attention toutefois, la disparition inexpliquée et le vol à la tire ne sont pas couverts par ce supplément.

Coverd versus AppleCare+

La marque à la pomme dispose elle aussi de sa propre assurance pour MacBook : l’AppleCare+. Celle-ci est facturée 199 euros pour couvrir pendant trois ans un MacBook Air M1 de 2020, soit un peu plus de 5,50 euros par mois. Elle est un peu moins chère que l’assurance de Coverd pour le même appareil, mais elle ne propose pas les mêmes les garanties.

Avec l’AppleCare+, la franchise s’élève à 99 euros pour la réparation de dégâts concernant l’écran, et 259 euros pour les autres types de dégâts. Coverd ne facture pas de franchise pour les MacBook.

L’AppleCare+ ne couvre que deux incidents par an. Coverd n’applique pas de restriction à ce niveau.

Surtout, l’assurance d’Apple ne peut être souscrite que dans les 60 jours suivant l’achat de votre MacBook. Cela veut dire qu’elle ne concerne que les produits neufs. Dans le cas de Coverd, l’assurance peut être souscrite pour des MacBook neufs, d’occasion, reconditionnés, voire en location. Vous pouvez ainsi profiter de la garantie Coverd sur votre MacBook même si celui-ci a déjà été utilisé pendant plusieurs mois.

Comment Coverd prend en charge les sinistres

L’autre avantage de Coverd, c’est la simplicité avec laquelle l’assurance prend en charge les sinistres. Toutes les démarches se font en ligne, vous évitant ainsi d’avoir à remplir de la paperasse et de passer de longues minutes au téléphone.

Dans le cas d’un sinistre, la première chose à faire est de le déclarer depuis son espace client sur le site de Coverd. La start up va vous poser quelques questions afin de déterminer la cause du sinistre, et les dégâts à prendre en charge. Tout ceci se passe 100 % en ligne, sans frais de dossier ni papiers à remplir.

Une fois le sinistre validé par Coverd, l’assurance s’engage à récupérer votre appareil endommagé dans les 48 heures, par coursier ou par transporteur. L’appareil est ensuite renvoyé dans un centre de réparation agrée par Apple. Ce qui veut dire que ce sont des pièces d’origines qui sont utilisées pour réparer l’ordinateur, lui permettant ainsi de conserver la garantie constructeur si l’appareil à moins de deux ans. Dans les cas où le MacBook ne peut pas être réparé, Coverd vous le remplace avec un produit strictement identique.

Coverd assure votre MacBook à partir de 3,90 euros par mois

Déjà connue pour ses assurances pour smartphones et iPad, Coverd vous propose maintenant de couvrir votre MacBook. La startup est capable d’assurer de nombreux modèles de MacBook, de 2015 à nos jours, et pour différents modèles et tailles d’écran : MacBook Pro 13″ et 16″, MacBook Air et même les MacBook 12″ qui ne sont plus commercialisés.

Les tarifs s’échelonnent de 3,90 à 7,90 euros selon les modèles, avec toujours une protection contre le vol en supplément. Surtout, l’assurance de Coverd est sans engagement. Vous pouvez ainsi souscrire au service pendant plusieurs mois, puis arrêter votre abonnement à tout moment, sans avoir à payer de frais. Enfin, Coverd offre un mois de couverture aux lecteurs de Numerama grâce au code NUMERAMA1M.