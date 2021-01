Trop chères, trop contraignantes, limitées... Si vous avez déjà recherché une assurance pour smartphone, vous avez probablement constaté que beaucoup d'offres ne sont pas vraiment en phase avec notre époque. Coverd vient dépoussiérer le secteur, avec une assurance complète, facile à comprendre et à bon prix.

Chutes, égratignures ou même vols sont autant d’évènements qui peuvent vous forcer à faire réparer votre téléphone, voire même le changer. Et tout cela à un coût pour l’utilisateur.

Chez Apple par exemple, le changement d’écran d’un iPhone 12 coûte la bagatelle de 311 euros. Pour s’en prémunir, des assurances existent. Mais il faut bien prendre garde aux petites lignes du contrat. Le montant de la franchise est souvent élevé, le nombre de réparations peut être limité et la somme récupérée en cas de vol est parfois très éloignée de la valeur du téléphone.

C’est ici qu’intervient Coverd, une société française d’assurance de smartphone qui a bien compris qu’un smartphone coûte plus cher qu’il y a 5 ans et qu’il est difficile de s’en passer plus d’une semaine. Souscrire à l’assurance Coverd, c’est profiter d’un service moderne et efficace capable d’assurer tous types de smartphones à un prix compétitif. Grâce au code NUMERAMA1M, vous pouvez même profiter d’un mois offert.

Coverd, c’est quoi ?

Coverd est une société qui vous propose d’assurer votre smartphone et de prévenir les tracas du quotidien. L’avantage de ce service est qu’il est très simple à comprendre, puisque Coverd s’engage à couvrir :

les dommages tels qu’un écran fissuré ou un châssis cassé, même lorsqu’il s’agit d’une de vos maladresses

l’oxydation des composants du téléphone, car même s’il est vendu comme étanche, il ne résiste jamais totalement à l’eau

l’usure de la batterie qui vient amputer l’autonomie

En complément, vous pouvez opter pour une protection contre le vol. Facturée 4 euros supplémentaires par mois pour un iPhone 12, cette option vous couvre contre le vol par agression et par effraction.

Enfin, et parce qu’il vaut mieux prévenir que guérir, Coverd envoie gratuitement à ses clients des accessoires tels qu’une coque, une vitre de protection ou un anneau destiné à améliorer la prise en main. Vous n’êtes pas obligé de les utiliser sur votre smartphone pour profiter de l’assurance, mais c’est toujours un plus pour assurer la longévité de son téléphone.

Une assistance rapide et 0 paperasse

L’assurance Coverd est totalement numérique. Ce qui veut dire qu’en cas de sinistre, vous devez d’abord le déclarer depuis votre espace membre avant d’entamer des démarches. Une fois que le sinistre est validé par Coverd, trois options s’offrent à vous :

Une box Chronopost prépayée est envoyée sous 24 heures. Déposez-y votre téléphone afin qu’il soit expertisé.

Un coursier passe à l’adresse de votre choix (au travail par exemple) et récupère votre smartphone pour l’envoyer en expertise.

Vous envoyez vous-même votre téléphone dans un magasin de la marque de votre modèle afin de procéder à la réparation. Vous avancez les frais, et Coverd vous rembourse dans les 48 heures.

Dans les deux premiers cas, une fois l’expertise passée, Coverd procède à un échange du téléphone ou à une réparation. Pour cette dernière option, l’assurance ne se tourne que vers des réparateurs agréés par le constructeur du smartphone. Les pièces de remplacement sont d’origines, et la garantie de l’appareil est conservée. La réparation prend entre 24 heures et 5 jours ouvrés selon votre position géographique. Si c’est trop long pour vous, il est possible de demander un appareil de remplacement.

Dans le cas d’un vol, vous devez d’abord envoyer un justificatif. Ensuite, Coverd fait parvenir un appareil de prêt si nécessaire, puis commande le même téléphone que celui qui a été volé.

Que vaut Coverd face à AppleCare+ ?

Les grands constructeurs proposent également leurs propres assurances, comme Apple ou Samsung. Elles ont l’avantage d’être plus au goût du jour que les assurances traditionnelles des banques par exemple. Toutefois, des différences sont à noter avec ce que propose Coverd.

Dans le cas de l’AppleCare+, l’assurance s’étale sur deux ans et demande un paiement comptant de 169 euros (soit 7 euros par mois) pour un iPhone 12. Elle peut être souscrite dans les 60 jours suivant l’achat. Le nombre de réparations est limité à 2 par an pendant deux ans, avec une franchise de 29 euros pour l’écran et 99 euros pour le reste.

Chez Coverd, l’assurance d’un iPhone 12 coûte 8,90 euros par mois et peut être souscrite à tout moment. Elle a l’avantage d’être sans engament, et d’inclure un nombre illimité de réparations. La franchise s’élève à 50 euros, pour tous les types de réparations.

Que ce soit chez Coverd ou avec l’AppeCare+, la réparation est effectuée par un centre agréé. Toutefois, Coverd a l’avantage d’assurer contre les vols pour 4 euros supplémentaires par mois, ce qu’Apple ne propose pas en France.

Une assurance flexible

En plus de proposer un service sans engagement, Coverd permet également d’assurer des téléphones qui ne sont pas neufs. Qu’ils soient reconditionnés, d’occasion ou encore en location, tous les téléphones peuvent être couverts par Coverd. Même ceux qui sont déjà abimés, selon la gravité du dommage.

Coverd est un service qui vient dépoussiérer l’univers des assurances pour smartphone. La déclaration de sinistre est simple, la réparation est rapide et le service est adapté aux nouvelles façons d’acquérir un téléphone. Même son prix est relativement avantageux face à la concurrence lorsque l’on prend en considération le nombre illimité de réparations.

Proposée à 8,90 euros par mois (+ 4 euros pour les vols) pour un iPhone 12, l’assurance Coverd est un bon moyen de s’affranchir de la peur de casser son téléphone, qu’importe son prix. Pour vous en convaincre, Coverd propose même aux lecteurs de Numerama un mois d’abonnement gratuit grâce au code NUMERAMA1M. Vous pouvez ainsi tester le service pendant 30 jours seulement, puisqu’il est sans engagement.