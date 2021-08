Google va complètement couper les ponts avec Android Gingerbread. Cette vieille version de l'OS n'autorisera bientôt plus la connexion à un compte Google. Si vous avez encore un très vieux mobile, il existe cela dit des solutions.

Google se débarrasse petit à petit des plus vieilles versions d’Android. Les téléphones qui tournent encore sous Android Gingerbread (la version 2.3) ne pourront bientôt plus se connecter à un compte Google.

Dans un billet de blog daté du 27 juillet, l’entreprise se justifie en expliquant que « dans le cadre de nos efforts constants pour assurer la sécurité de nos utilisateurs, Google n’autorisera plus la connexion sur les appareils Android 2.3.7 ou inférieure à partir du 27 septembre 2021. » La date n’est pas choisie au hasard puisque le mois de septembre marquera le 10e anniversaire de la dernière version stable d’Android Gingerbread.

Désormais ultra minoritaire dans le parc d’appareils Android en circulation, cette version de l’OS ne recevait déjà plus les mises à jour de sécurité de Google depuis 2016. Voulant s’éviter d’éventuels problèmes avec les comptes liés à ces appareils, Google va donc limiter la connectivité de ces téléphones.

Si vous avez encore malgré tout un mobile sous cette version de l’OS, voici ce que vous pouvez faire.

Rechercher des mises à jour

La première chose à faire est de regarder si une mise à jour n’est pas disponible sur votre appareil. Pour peu que le constructeur de votre téléphone propose une mise à jour vers Android 3.0 pour votre appareil, cela vous offrira un peu de répit.

Pour vérifier, si c’est le cas, allez dans votre application Paramètres puis dans le menu Système, cliquez sur Mise à jour pour vérifier s’il est possible de basculer vers la version 3.0 d’Android.

Si aucune mise à jour n’est proposée, cela ne signifie pas pour autant que vous ne pourrez plus consulter vos mails. L’application native de Gmail ne fonctionnera peut-être plus, mais vous pourrez utiliser votre navigateur pour vous connecter à votre compte Google.

Attention cela dit, si une mise à jour est disponible, cela ne signifie pas que votre téléphone sera immunisé contre les problèmes de sécurité. La version 3.0 d’Android n’est plus maintenue par Google non plus. Vous utilisez donc l’appareil à vos risques et périls.

Aller chercher des OS alternatifs

Si vous tenez absolument à garder votre appareil en vie, mais que Google ne vous propose aucune mise à jour, vous pouvez éventuellement aller fouiller du côté des OS alternatifs. La solution est à réserver à celles et ceux qui s’y connaissent un minimum, car installer un autre système d’exploitation sur son téléphone demande de la patience et de la technique.

Si vous vous sentez à même de le faire, vous pouvez aller voir du côté de LineageOS qui supporte plus d’une centaine d’appareils. L’OS /e/ propose aussi une solution libre en remplacement d’Android qui peut être installée sur de nombreux appareils.

Renouveler son matériel

Si aucune mise à jour ne vous est proposée et que vous ne souhaitez pas installer un OS alternatif, la seule solution qui s’offre à vous est d’acheter un nouveau mobile. Pour bien choisir, nous vous proposons de consulter notre guide d’achat des meilleurs smartphones de 2021.

Vous retrouverez sur votre nouveau téléphone toutes vos applications et vos habitudes et vous serez mieux protégé contre les virus et autres logiciels malveillants. Vous pouvez aussi aller chercher du côté des mobiles reconditionnés qui pèse moins sur l’environnement et sur le portefeuille.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo