[Le Deal du Jour] Les soldes estivales sont la bonne excuse pour les opérateurs de casser les prix de leurs forfaits mobiles. RED by SFR et Bouygues Telecom en profitent ainsi pour faire chuter leurs offres 100 Go sous la barre des 15 euros. Mais quel forfait est le plus intéressant ?

Dans le coin droit : RED by SFR qui revient avec son offre BIG RED et un forfait mobile 100 Go facturé 12 euros par mois et sans engagement. Dans le coin gauche : un adversaire du même calibre, puisqu’il s’agit de Bouygues Telecom et de son offre B&You 100 Go à 11,99 euros mensuels. Si cet affrontement n’a rien du match de l’année, il nous prouve tout de même que l’été est la bonne période pour réaliser des économies sur son abonnement téléphonique.

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’offre le forfait BIG RED 100 Go ?

Le forfait BIG RED délivre chaque mois 100 Go de data 4G. Une telle enveloppe data est parfaite pour transformer votre smartphone en point d’accès mobile lors de vos vacances, sans vous retrouvez à court de données avant la fin du mois, et donc de profiter d’Internet où que vous soyez.

À cela s’ajoutent les appels, SMS et MMS illimités depuis la France, les DOM et l’Union européenne. RED by SFR fournit également 8 Go de data 4G pour l’itinérance en Europe.

Ce forfait mobile est sans engagement, ce qui signifie que vous pouvez le quitter à tout moment sans surcoût. Il est facturé 12 euros par mois.

Qu’apporte le forfait B&You 100 Go ?

Bouygues Telecom propose un forfait assez similaire, puisqu’il donne lui aussi accès à 100 Go de données 4G tous les mois. Là encore, de quoi écouter allègrement de la musique en streaming ou regarder vos films et séries préférés sans faire fondre votre forfait en 3 jours.

Les appels et SMS illimités depuis et vers la France, l’Europe et les DOM sont également fournis, ainsi que les MMS illimités vers et depuis la France métropolitaine. Une enveloppe de 15 Go de data est aussi disponible en Europe et dans les DOM.

Le forfait B&You 100 Go affiche un tarif de 11,99 euros par mois. Il ne requiert aucun engagement.

RED ou B&You : quelle offre est la plus intéressante ?

Les forfaits BIG RED et B&You partagent de nombreux points communs. Ils sont sans engagement, leur promotion ne dure que jusqu’au 27 juillet prochain et ils s’appuient tous les deux sur un très bon réseau 4G. Ceux-ci couvrent pas moins de 99 % de la population française.

Une similitude est à noter dans la gestion des démarches de souscription. Bouygues Telecom et RED by SFR se chargent de résilier votre ancien abonnement et de transférer votre nouvelle ligne sans interrompre les services mobiles. Qui plus est, les opérateurs vous proposent de conserver votre ancien numéro. Il vous suffit pour cela de renseigner votre code RIO, obtenu en appelant le 31 79.

Il existe tout de même quelques petites différences entre les deux forfaits. La première est au niveau du prix. Le forfait de Bouygues est 1 centime moins cher que celui de RED. Cela permet d’économiser 12 centimes à l’année. Cela n’a l’air de rien comme ça, mais imaginons un instant que l’on découvre le secret pour vivre mille ans, vous pouvez économiser 120 euros, ce qui n’est pas rien.

Autre différence, les options. Les deux forfaits sont personnalisables, moyennant quelques euros supplémentaires à chaque fois. Cela dit, les options proposées par RED sont plus attrayantes, avec notamment la possibilité de 1 To de stockage dans le SFR Cloud pour 5€ par mois.

