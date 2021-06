Un chercheur en sécurité a découvert un étrange bug sur les iPhone d'Apple. En leur demandant de rejoindre un réseau Wi-Fi nommé d'une certaine manière, il est possible de casser la connexion sans fil de l'appareil. Comment est-ce possible ? À cause d'un vieux bug démodé.

Un bug étrange a été découvert au sein du système d’exploitation des iPhone le 18 juin 2021. Il est possible de casser la connexion Wi-Fi des smartphones Apple en leur demandant tout simplement de se connecter à un point d’accès portant un nom quelque peu barbare.

Si vous connectez votre iPhone à un réseau Wi-Fi nommé « %p%s%s%s%s%n », votre téléphone moulinera un temps, puis désactivera votre Wi-Fi vous empêchant complètement de le relancer ou de vous connecter à un autre réseau. Le bug persiste même si vous activez ou désactivez le mode avion ou que vous redémarrez votre mobile.

Ne vous amusez donc pas à en faire l’expérience si vous n’êtes pas prêt à débugger ensuite (on vous explique comment faire plus bas). A priori, la situation touche même les iPhone sur la dernière version d’iOS (14.4.6). Nous avons cependant testé sur la version bêta d’iOS 15 et notre téléphone nous indique « Impossible de se connecter au réseau » ce qui semble signifier qu’Apple est au courant du problème et ne devrait pas trop tarder à déployer un correctif pour les téléphones sous iOS 14.

Une vulnérabilité démodée

Mais pourquoi exactement cette drôle de suite de caractère fait-elle planter les téléphones d’Apple ? Il est fort probable que cela soit dû à une erreur d’interprétation du téléphone. Le signe « % » fait croire au téléphone que le nom du réseau Wi-Fi est une commande informatique à exécuter et non pas un bête nom de réseau Wi-Fi.

Plus spécifiquement, dans le langage de programmation C, le signe pourcentage suivi d’une lettre agit comme un spécificateur de format (string format specifiers en langue anglaise). C’est-à-dire un élément de code qui indique en fait au compilateur — le programme qui transforme le code créé par des humains (code source) en code interprétable par une machine (code objet) — qu’il faut exécuter une commande (ici, écrire dans la mémoire du téléphone) au lieu de rejoindre simplement le réseau Wi-Fi.

Quand l’iPhone tente donc d’interpréter le code présent au sein du SSID, alors le Wi-Fi plante. Ce type d’attaque porte le nom « d’exploits type format strings », ou « Format String Vulnerabilities » en anglais, et a connu ses heures de gloire il y a des décennies de ça, au début des années 2000.

Le chercheur en sécurité qui a découvert le bug ne s’en cache pas d’ailleurs, puisqu’il a indiqué au site BleepingComputer que tous ses appareils étaient nommés de cette manière afin de « pourrir les appareils développés avec les pieds ». Apple appréciera.

Comment récupérer son Wi-Fi ?

Avouons-le, il y a peu de chance pour que vous rencontriez ce bug de façon impromptue. Il faut déjà un peu de connaissance pour changer le nom de son réseau Wi-Fi et en face, il faudrait qu’un ou une propriétaire d’iPhone veuille se connecter à ce Wi-Fi étrange. Mais pour peu que quelqu’un offre un Wi-Fi ouvert avec ce nom dans un espace public, il y a moyen de gentiment casser quelque iPhone.

La seule manière de récupérer sa connexion Wi-Fi après un tel bug est de se rendre dans Réglages puis Général, Réinitialiser, puis Réinitialiser les réglages réseau. Votre iPhone redémarrera alors et le Wi-Fi sera de nouveau fonctionnel. Vous aurez par contre perdu tous les mots de passe Wi-Fi enregistrés dans le téléphone, soyez donc prudent.

Crédit photo de la une : Photo Corentin Béchade pour Numerama Signaler une erreur dans le texte

