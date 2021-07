Notre sélection de chaînes YouTube pour le mois de juillet est comme à son habitude très variée.

Si au mois de juillet vous n’avez pas l’opportunité de partir en vacances, Internet aura peut-être de quoi vous occuper. Du côté de YouTube, nous avons choisi cinq nouvelles chaînes à découvrir : on y parle de metal, de publicité, d’animaux et d’environnement, de jeux de plateau et de cinématiques de jeu vidéo. Vous pouvez également jeter un œil à nos éditions précédentes si vous en voulez encore plus.

Métalleux Curieux

Quel est le point commun entre Metallica, Slayer, Scorpions, Rammstein ou Alestorm ? Ce sont des groupes de musique metal. Mais ce sont aussi des groupes dont les œuvres ont été analysées sur la chaîne Metalleux Curieux sur YouTube. Son but ? Discuter des origines et des inspirations de leurs chansons, mais aussi la façon dont ils abordent l’histoire à travers leurs paroles.

LudoVox

Vous le savez si vous lisez Numerama, on aime les jeux de société. Kingdomino, Res Arcana, Zombicide, 7 Wonders… on se défend sur certains titres ! Le problème, c’est qu’il y en a beaucoup et des tas de règles. Pour gagner du temps, deux possibilités : jeter un œil à nos suggestions ou vous tourner vers LudoVox, qui fait la même chose sur YouTube, en présentant rapidement un jeu de plateau par vidéo.

Marie Wild

Pourquoi les papillons de nuit sont-ils attirés par la lumière ? Savez-vous faire la différence entre une grenouille, un crapaud ou une rainette ? Pourquoi le flamand rose est-il rose ? Faut-il nourrir les oiseaux en hiver ? Voilà un petit aperçu des questions que se pose Marie Wild, une vidéaste qui s’intéresse, vous l’aurez compris, aux animaux sauvages ainsi qu’à l’environnement.

Un Créatif

Que donne un ancien publicitaire qui se lance sur YouTube ? La chaîne d’Un Créatif. Ancien de l’univers du marketing, le vidéaste met aujourd’hui ses connaissances à profit pour expliquer de quelle façon les marques et les médias se servent de techniques pour inciter le public à consommer. Avec tout ça, vous n’arrêterez sans doute pas de faire des emplettes, mais peut-être serez-vous plus alerte.

Pivotal

Vous tournez en rond sur World of Warcraft, parce que Blizzard n’a toujours pas mis en ligne le prochain grand patch ajoutant du contenu au MMORPG ? Pour passer le temps, vous devriez jeter un œil à la chaîne Pivotal : on y trouve des cinématiques réinventées de WoW. La dernière en date, Judgement, a été unanimement saluée comme la nouvelle référence du genre.

