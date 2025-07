Lecture Zen Résumer l'article

En juillet 2025, l’Université russe de la Haute École d’Économie (HSE), l’une des institutions les plus prestigieuses du pays, a officiellement lancé un master consacré à la « conformité internationale ». Un terme vaste qui englobe également le contournement des sanctions occidentales.

Deux ans pour former la prochaine génération d’hommes et de femmes d’affaires capables de faire naviguer les entreprises russes à travers les sanctions internationales. Voici la promesse du nouveau master de la Haute École d’Économie (HSE), une prestigieuse université moscovite.

Annoncé en Juillet 2025 et officiellement nommé « Conformité internationale des entreprises et éthique des affaires », le programme vise à enseigner aux futurs étudiants « comment identifier et détecter les risques de sanctions et/ou d’autres mesures d’influence négatives de la part des autorités de contrôle. ».

La première promo sera composée de 22 étudiants (20 russes et 2 étrangers), qui pourront profiter de cours dispensés en russe et en anglais.

S’adapter au contexte

Depuis 2022 et les restrictions imposées suite à l’invasion en Ukraine, les entreprises russes cherchent à pérenniser une nouvelle manière de commercer à l’échelle mondiale. Le besoin en expertise augmente et la HSE l’a bien compris : outre le master de deux ans facturé à l’année 490 000 roubles, soit environ 6 200 euros par an, l’université propose également un cursus plus succinct.

Le certificat professionnel de 136 heures, possible à distance, promet une approche pratique des risques et techniques d’évitement dans les transactions internationales, le tout pour un peu plus de 1 000 euros.

Le champ des compétences à acquérir est large : gouvernance, conformité, éthique, mais également un module spécifique sur les crypto-actifs et leur régulation en période de sanctions.

Le signe d’une « guerre durable »

Même si ce type de programmes existait auparavant dans d’autres facultés, le nouveau cursus de la HSE marque une avancée significative selon Igor Lipsits, ancien professeur à l’université : « L’économie russe est clairement entrée dans une phase de guerre durable, et il est admis que les sanctions sont là pour durer. Donc, on attend des étudiants qu’ils apprennent à les contourner. »

Les responsables russes appellent donc les universités à s’adapter aux besoins de l’effort de guerre. Le service de sécurité ukrainien (SBU) accuse également Moscou de mettre en place des programmes universitaires, des laboratoires de recherche et des instituts axés sur la formation à la cybersécurité offensive.

