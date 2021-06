Romain Ribout - 10 juin 2021 Tech

[Le Deal du Jour] RED by SFR décide de baisser les prix de son abonnement à la Fibre optique. Ce dernier coûte en ce moment 5 euros de moins que d'habitude, sans oublier que le premier mois est offert !

RED by SFR propose un abonnement Fibre sans engagement avec un bon débit de connexion, pouvant aller jusqu’à 1 Gb/s. L’opérateur propose en ce moment une offre très compétitive sur sa box internet très haut débit : seulement 20 euros par mois. Pour ce prix, vous avez également accès à 35 chaines de télévision via le décodeur 4K et à d’autres options — normalement payantes — comme les appels illimités vers les fixes et les mobiles. Le premier mois de l’abonnement est de plus offert.

Pour mieux comprendre l’offre

Quels sont les débits proposés chez RED by SFR ?

Sur cette offre, RED by SFR ajoute gratuitement l’option débit plus à son abonnement Fibre, ce qui permet d’obtenir des débits théoriques allant jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 500 Mo/s en envoi. Pour en profiter de façon optimale, mieux vaut utiliser un câble Ethernet relié à son PC, console ou TV. Le Wi-Fi 5 fonctionnera cependant lui aussi très bien. A noter que si vous voulez profiter d’un meilleur débit en mode sans fil, grâce à la compatibilité Wi-Fi 6 de la box 8 de SFR, il faudra débourser 9 euros de plus par mois.

Comment regarder les chaînes de télévision ?

RED by SFR offre plusieurs moyens de regarder la TV. Tout d’abord, un décodeur 4K est fourni sans surcoût avec l’abonnement, pour accéder à 35 chaînes. Pour augmenter ce chiffre à 100, il faut débourser 3 euros de plus par mois. Vous pouvez également utiliser l’appli RED TV sur votre smartphone, tablette et PC/Mac, quand vous n’êtes pas à la maison.

Quid de la ligne de téléphone fixe ?

En plus des appels illimités vers les fixes de France Métropolitaine, des DOM TOM et plus de 100 autres pays dans le monde, RED by SFR propose également les appels illimités vers les mobiles. Une option normalement facturée 5 euros par mois mais qui est, en ce moment, gratuite.

