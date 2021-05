Romain Ribout - 12 mai 2021 Tech

[Le Deal du Jour] L'iPad Air 2020 devient de plus en plus une excellente affaire, au fur et à mesure que l'on s'éloigne de sa date de sortie. Sur le site de la Fnac, on le trouve aujourd'hui dans sa version 64 Go à 515 euros au lieu de 669 euros.

Pour avoir une tablette Apple plus puissante qu’un iPad classique sans payer le prix fort d’une version Pro, l’iPad Air 2020 est sans aucun doute le meilleur compromis. Il ne s’est pas encore renouvelé pour intégrer la récente puce M1, mais les performances restent excellentes pour répondre à la majorité des besoins. De plus, le prix a bien baissé depuis le lancement : il est actuellement de 515 euros au lieu de 669 euros sur le site de la Fnac.

L’offre est issue d’un vendeur partenaire sur le site de la Fnac et la livraison est gratuite.

Qu’est-ce qui change sur l’iPad Air 2020 ?

Par rapport à ses prédécesseurs, l’iPad Air de 2020 a changé de design. Il embarque maintenant un écran Liquid Retina de 10,9 pouces aux bords arrondis pour se rapprocher du look de l’iPad Pro. Le bouton Home a donc disparu sur la façade avant de la tablette, mais pas Touch ID. Le bouton de déverrouillage est maintenant placé sur la tranche pour encore plus d’ergonomie à l’utilisation. Dans ce sens, iPadOS vous demandera de configurer plusieurs doigts pour l’empreinte digitale, où votre pouce interviendra naturellement lorsque la tablette est en mode portrait et l’index prendra la relève en mode paysage. Face ID n’est pas de la partie.

Ce modèle est-il plus puissant que les anciens ?

L’iPad Air 2020 a la particularité d’intégrer la puce A14 gravée en 5 nm, que l’on retrouve également dans les récents iPhone 12. C’est la première puce du marché à disposer de cette finesse de gravure pour une meilleure dissipation thermique et de meilleures économies d’énergie tout en étant plus puissante que la génération précédente. Vous pourrez donc naviguer sans ralentissements et jouer aux jeux vidéo avec des graphismes poussés au maximum.

Quelles sont les autres caractéristiques de l’iPad Air 2020 ?

L’autonomie est d’une dizaine d’heures, ce qui est assez classique pour une tablette de la Pomme. Cependant, l’iPad Air 2020 dit enfin au revoir au port Lightning, pour accueillir un port USB-C qui offre une charge plus rapide et une plus grande comptabilité avec les chargeurs. Niveau connectivité, le Bluetooth 5 et le Wi-Fi 6 sont là.

De nombreux produits Apple sont par ailleurs compatibles avec cette tablette, comme l’Apple Pencil deuxième génération ou encore le Magic Keyboard 11 pouces de l’iPad Pro.

