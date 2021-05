Plutôt que de laisser dormir votre argent sur un livret A peu rémunérateur, vous pouvez le confier à Mon Petit Placement. Cette startup vous permet d'investir facilement votre épargne dès 300 euros, tout en profitant de placements performants.

Longtemps réservés à un petit public de connaisseurs, les placements financiers haut de gamme avec une forte rentabilité deviennent maintenant accessibles au plus grand nombre. Cet essor, on le doit pour beaucoup aux fintechs, des startups qui offrent notamment de nouvelles façons de placer son argent, d’une manière bien plus claire et intuitive que les banques traditionnelles.

C’est justement ce que propose Mon Petit Placement : la startup lyonnaise permet d’investir son épargne dès 300 euros et de façon personnalisée. Elle donne accès à une gamme de portefeuilles avec différents niveaux de rendements, et donc des niveaux de risque qui s’adaptent à votre profil.

En entrant le code NUMERAMA, Mon Petit Placement vous offre 30 % de remise à vie sur les frais prélevés sur votre performance. On vous explique leur fonctionnement.

Mon Petit Placement : un service qui simplifie l’investissement

Ce n’est pas un tour de magie financière que l’on trouve derrière Mon Petit Placement, mais bien un contrat d’assurance-vie. Contrairement à ce que pourrait faire croire son nom, ce support d’investissement n’est pas uniquement réservé à celles et ceux qui souhaitent transmettre leur patrimoine. Il s’agit plutôt d’une enveloppe à la fiscalité avantageuse, avec des rendements qui varient logiquement selon la prise de risque souhaitée. Et contrairement aux idées reçues, l’argent investi dans une assurance-vie n’est pas bloqué huit ans, vous pouvez le retirer à tout moment.

L’assurance-vie est un produit populaire, considéré comme « le placement préféré des Français », que l’on retrouve dans beaucoup de banques. Seulement, beaucoup d’offres proposées par les acteurs traditionnels engagent peu de risques et donc peu de rendement. Si l’enveloppe est la même, l’assurance-vie proposée par Mon Petit Placement a l’avantage d’afficher de très bonnes performances, tout en adaptant le risque à votre profil et même si vous n’avez aucune connaissance en finance.

Côté pratique, toutes les démarches se font entièrement en ligne. Le suivi de son placement est visualisé avec une interface claire et intuitive. En cas de besoin, une équipe d’experts réactive se tient disponible depuis le site ou par mail.

Des placements premium facilement accessibles

Lors de l’inscription, le service va vous poser plusieurs questions afin d’apprendre à mieux vous connaître, cerner vos connaissances financières, mais aussi identifier votre projet et votre appétence au risque. Une fois le formulaire complété, les experts de Mon Petit Placement sont alors capables de vous proposer un conseil d’investissement personnalisé lors d’un appel ou d’une vidéo personnalisée. Vous pouvez alors valider ces propositions, ou les modifier si besoin, avant de commencer à investir.

Si Mon Petit Placement souhaite mieux vous connaître, c’est pour vous proposer des placements financiers qui correspondent le mieux à votre profil d’investisseur. Plus vous êtes prudent, moins les rendements sont importants. A contrario, les profils offensifs peuvent profiter de gains potentiels beaucoup plus élevés, mais avec une plus grande exposition aux risques.

Au total, Mon Petit Placement propose quatre profils d’investisseurs, du plus prudent au plus offensif, permettant d’obtenir entre 3 et 12 % de rendement par an en moyenne.

Des partenaires solides et renommés

Mon Petit Placement agit en tant qu’intermédiaire. Ainsi, la société ne détient pas votre argent, qui est plutôt logé chez des assureurs partenaires renommés tels que le groupe Generali. Votre épargne est ensuite investie dans des portefeuilles provenant d’établissements financiers réputés, comme JP Morgan ou Lazard. C’est une opportunité de placement rare pour les particuliers qui n’ont pas des milliers d’euros à investir.

Surtout, Mon Petit Placement permet également d’investir dans des portefeuilles qui soutiennent certains secteurs de l’économie. Au choix, et en option, il est ainsi possible de placer son argent sur des thématiques précises, comme la technologie, le climat, la santé ou encore la relance économique.

30 % de réduction sur vos frais

Mon Petit Placement permet finalement d’investir son argent de façon simplifiée et en adéquation avec vos projets et vos convictions. La startup lyonnaise donne accès à des portefeuilles aux rendements attractifs, même si vous avez peu d’épargne à investir. Vous pouvez y placer votre argent à votre rythme ou avec l’investissement automatique mensualisé, puisque la startup ne prélève aucun frais sur les versements.

Pour se rémunérer, la fintech calcule chaque trimestre la performance de votre placement. Si elle est supérieure au trimestre précédent, Mon Petit Placement prélèvera alors un pourcentage déterminé en fonction du montant placé. Si aucun gain n’a été enregistré pendant cette période, alors aucun frais ne seront prélevés.

Grâce au code NUMERAMA, Mon Petit Placement offre 30 % de remise sur ces frais liés à la performance, et ce à vie. Si vous avez décidé de faire fructifier votre épargne en 2021, c’est une excellente opportunité.