[Le Deal du Jour] L'excellente souris gaming Logitech G903 est une référence pour les joueurs et joueuses, notamment grâce à sa fiche technique complète. Actuellement, son prix chute de 40 % sur Amazon et passe de 149 euros à seulement 89,99 euros.

La Logitech G903 a beau être sortie il y a plusieurs années, elle reste tout de même l’une des meilleures souris gaming sans-fil sur le marché. Son capteur 16 000 DPI, sa conception ergonomique et ambidextre ou encore son design pointu expliquent en partie cet attrait des joueurs et joueuses pour cet accessoire très performant.

Habituellement proposée à 149 euros, la souris gaming Logitech G903 est désormais disponible à 89,99 euros sur Amazon.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les principales caractéristiques de la souris Logitech G903 ?

La souris gaming sans-fil Logitech G903 est dotée du capteur Hero 16K, ce qui lui assure une très grande précision à chaque mouvement. Grâce à cela, vous n’aurez pas à subir de ralentissements, accélérations subites ou autres désagréments que l’on peut souvent retrouver chez les souris, et ce, grâce à une très large plage de DPI (jusqu’à 16 000).

Concrètement, plus les DPI sont élevés, plus votre souris sera sensible et réagira même aux plus petits mouvements. De plus, sa latence n’excède pas 1 ms, ce qui vous assurera des parties de jeu bien fluides sur la durée. La G903 dispose également de boutons tous programmables depuis le logiciel G Hub : vous pourrez ainsi paramétrer jusqu’à 11 boutons et créer des profils.

Quels sont ses autres avantages ?

La souris Logitech G903 a l’avantage d’être ambidextre. Avec ses dimensions de 7,5 x 12,9 x 4 cm, elle pourra convenir à toutes les tailles de main. Si son poids de 110 g vous paraît trop léger, ce qui peut d’ailleurs vraiment perturber une session de jeu, sachez qu’un poids supplémentaire de 10g pourra être ajouté pour équilibrer tout ça. On appréciera également son éclairage RVB grâce à sa technologie LightSync.

Qu’en est-il de sa recharge ?

La G903 étant un souris sans-fil, elle embarque une batterie LiPo longue durée qui promet entre 140 et 180 heures d’autonomie par charge. Tout dépendra évidemment de l’activation, ou non, des LED intégrées. Et si vous souhaitez gagner (beaucoup) de temps, et éviter de brancher votre souris régulièrement, vous pourrez toujours miser sur le tapis PowerPlay pour une recharge sans fil.

