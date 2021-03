Romain Ribout - 12 mars 2021 Télécoms

[Le Deal du Jour] Orange propose soudainement un bon plan à ne pas rater sur son forfait mobile avec 70 Go de données 4G. Ce dernier ne coûte désormais plus que 9,99 euros par mois la première année. Retrouvez tous les détails de l'offre ci-dessous.

Notre opérateur historique en France décide aujourd’hui de jouer le jeu des promotions avec une offre exceptionnelle et clairement inédite. Jusqu’au 29 avril 2021, le prix mensuel de son forfait mobile 70 Go est abaissé à seulement 9,99 euros par mois pendant toute la première année d’abonnement, avant de repasser à 34,99 euros. L’engagement est d’un an et le prix avantageux ne dure donc que pendant la durée de l’avantage promotionnelle.

Cette offre est uniquement disponible aux nouveaux clients, ou les anciens clients Orange et Sosh qui n’ont pas résilié d’offre au cours des trois derniers mois à compter du 4 novembre 2020.

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’intègre le forfait Orange à moins de 10 euros par mois ?

Ce forfait peut paraître assez classique. Tout d’abord, il propose une grande quantité de données 4G, à savoir 70 Go. C’est amplement suffisant pour surfer sur Internet, écouter de la musique ou regarder des séries en streaming et même faire du partage de connexion avec d’autres appareils. Ensuite, on retrouve évidemment le combo des appels, SMS et MMS illimités.

Quelle est la particularité d’un forfait Orange ?

À la différence des autres opérateurs, Orange a la particularité de proposer une grande permission de ses forfaits mobile à l’étranger. Avec cette offre, vous pourrez par exemple passer des appels et envoyer des SMS/MMS en illimité en France métropolitaine et depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre vers ces zones et l’Hexagone. De même pour les données 4G, vous utilisez la même enveloppe, que soyez à l’intérieur des frontières françaises ou à l’extérieur.

Notez que le débit est réduit au-delà de la totalité de la consommation de data, vous ne risquez donc pas une facture d’avoir qui s’envole avec du hors-forfait.

Est-il possible de conserver son numéro actuel ?

Il est effectivement possible de conserver son numéro de téléphone mobile. Pour cela, il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription, lequel s’obtient en appelant le 3179. Cette démarche permet également la résiliation automatique de votre abonnement chez votre ancien opérateur.

