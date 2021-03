Jusqu’au 28 mars prochain, Microsoft propose une belle réduction sur l'ensemble de sa gamme d’ordinateurs portables et de tablettes deux-en-un.

Celles et ceux à la recherche d’un PC portable efficace avec un rapport qualité/prix maîtrisé auront vite fait de se tourner vers la gamme de Surface de Microsoft. Performants et optimisés pour Windows 10, ces appareils 2-en-1 profitent de 25 % de remise jusqu’au 28 mars prochain sur la boutique officielle de Microsoft.

Le Surface Laptop Go à 749 euros

Les étudiants et les professionnels en déplacement trouveront avec le Surface Laptop Go un compagnon de travail idéal. Son format compact, avec un écran de 12,45 pouces, et son poids réduit de 1,11 kilo permettent de le transporter facilement et de le glisser tout aussi simplement dans un sac à dos.

Son prix aussi est light puisqu’il profite d’une réduction immédiate de 50 euros. Avec cette réduction, le Surface Laptop Go (processeur i5 et 128 Go de stockage) passe à 749 euros, au lieu de 799 euros en temps normal.

Le Surface Laptop 3 à 861 euros

Non content d’être l’ordinateur portable le plus performant de la gamme, le Surface Laptop 3 est un ultrabook qui bénéficie également d’excellentes finitions (notamment du côté du trackpad et du clavier). Qui plus est, grâce à une remise de 25 %, son prix dégringole sous la barre des 900 euros. Dans sa version comprenant un processeur Intel Core i5 et 128 Go de stockage, le Surface Laptop 3 passe à 861 euros.

Le Surface Pro 7 à 855 euros

Ne vous laissez pas berner par ses faux airs de tablette tactile, il suffit de connecter un clavier au Surface Pro 7 pour que cet ordinateur hybride se transforme en véritable PC portable. Mieux, le Surface Pro 7 dégaine un atout de choix : un prix en baisse grâce à une promotion de 20 %. Si vous optez pour un modèle avec processeur Intel Core i5 et 128 Go de stockage, le Surface Pro 7 affiche un tarif de 855 euros, contre 1069 euros en temps normal.

Le Surface Pro X à 1 359 euros

Pour combiner performances et autonomie, le Surface Pro X mise sur un processeur ARM. Une architecture similaire à celle que l’on retrouve dans les puces des smartphones. Et comme les autres produits de la gamme, le Surface Pro X jouit d’une remise de 20 % sur la boutique en ligne de Microsoft. Ainsi, la mouture forte d’une puce Microsoft SQ 2 et de 256 Go de stockage passe à 1 359 euros, contre 1 699 euros habituellement.

Le Surface Book 3 à 1 529 euros

De prime abord, le Surface Book 3 ressemble à une tablette 2-en-1. Il s’agit en réalité d’un ordinateur avec écran tactile de 13,5 pouces avec un clavier détachable (et une charnière très souple). Dans sa version processeur Intel Core i5 et 256 Go de stockage, le Surface Book 3 profite de 15 % de remise, ce qui fait tomber son prix à 1 529 euros. Si vous avez besoin de plus de puissance, la mouture avec un Intel Core i7 est proposée à 1 911 euros, soit une baisse de 340 euros sur la facture habituelle.

Quels avantages à commander sur le Microsoft Store ?

Un prix réduit sur les différents laptops de la gamme Microsoft Surface n’est pas le seul avantage délivré par la boutique de la marque. Ainsi, il est possible de créer un pack comprenant un Microsoft Surface et un ou plusieurs accessoires pour bénéficier de remises supplémentaires (jusqu’à 20 %) sur ces derniers.

Il est également possible de profiter de trois mois supplémentaires offerts sur l’abonnement annuel à Microsoft 365. Enfin, la livraison se fait en 3 jours maximum, sans surcoût. Vous avez également 60 jours pour changer d’avis et renvoyer votre produit, là aussi sans avoir à débourser un centime supplémentaire.