Philips Hue est aux ampoules connectées ce qu’Apple est au monde du smartphone : une marque incontournable. Il faut dire que l’installation de ces éclairages intelligents n’a jamais été aussi simple, ce qui constitue un bon point de départ pour celles et ceux qui veulent se lancer dans l’univers de la maison connectée. D’autant plus lorsque le kit de démarrage de Philips Hue jouit d’une réduction chez Orange.

Le kit de démarrage Philips Hue, avec trois ampoules E27, un pont et une télécommande est à 119 euros chez Orange au lieu de 199 euros.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques des ampoules Philips Hue ?

Les ampoules du Kit de démarrage Phliips Hue sont au nombre de trois, avec un culot E27. Issues de la gamme “White & Colours”, elles proposent 16 millions de nuances colorées différentes, ainsi qu’une lumière blanche plus classique, chaude ou froide.

Ces ampoules sont connectées, c’est évidemment tout l’intérêt. Elles ont l’avantage d’être moins énergivores, déjà parce que ce sont des ampoules LED, mais surtout car elles s’appuient sur le protocole Zigbee plutôt que sur le Wi-Fi pour la connexion. Les Philips Hue White & Colors ont une puissance de 9,5 Watts, ce qui correspond à 60 Watts pour une ampoule incandescente classique. Pensez donc bien à vérifier la compatibilité de vos luminaires avant de craquer pour ces ampoules. La consommation énergétique est classée A+.

Comment installer ces ampoules ?

Philips a rendu l’installation extrêmement facile. En effet, en plus des trois ampoules E27, le constructeur fournit un pont de connexion dans son kit de démarrage.

Une fois les ampoules vissées dans les lampes et luminaires, il faut brancher le pont de connexion à une prise secteur puis le connecter à votre box Internet. Ensuite, vous devez synchroniser les ampoules avec le pont via l’application Hue disponible sur l’AppStore ou le Google Play Store. La couverture du pont de connexion est assez large pour que vous puissiez installer des ampoules dans toutes les pièces de votre domicile.

Vos ampoules sont prêtes à être configurées selon vos envies. Et les fonctionnalités ne manquent pas. Vous pouvez choisir des thèmes colorés prédéfinis, configurer vos propres thèmes, simuler une présence chez vous lors de vos absences, ou encore utiliser la géolocalisation pour allumer les ampoules avant de rentrer. De même, les ampoules Philips Hue supportent les assistants Google Assistant, Amazon Alexa et Siri, et peuvent par conséquent répondre aux commandes vocales.

Enfin, une télécommande est également fournie afin d‘allumer, éteindre et moduler la luminosité de vos ampoules sans passer par votre smartphone. Une télécommande qui se range facilement puisqu’elle peut s’aimanter à un support mural dédié.

