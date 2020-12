Le logiciel Netscape, disparu depuis plusieurs années, est mentionné dans les textes de l'accord Brexit. Une preuve supplémentaire qu'il y a souvent un monde entre la sphère législative et celle de l'informatique.

« Un jour, nous bâtirons un monde numérique en adéquation avec le 21ème siècle », déplore le professeur Bill Buchanan, officiant à l’université Napier d’Édimbourg, dans un tweet publié le 26 décembre. Il accompagne sa lamentation d’une capture d’écran des textes de l’accord Brexit, dans laquelle on peut voir la mention du logiciel Netscape Communicator. Problème ? Ce navigateur web nanti d’outils pour Internet n’existe plus depuis longtemps.

Comme le précise la BBC dans un article publié le 29 décembre, cette apparition de Netscape Communicator, ainsi que de Mozilla Mail, lui-aussi disparu, est très probablement liée à un copier/coller d’un vieux document officiel. Cette observation vient rappeler à quel point il peut exister un monde entre la législation et l’informatique. « Je pense vraiment que nous sommes des pionniers en matière de technologie », estimait la parlementaire Liz Truss, citée par The Guardian, en juin dernier. Visiblement, il y a encore du travail.

Netscape Communicator is mentioned in Brexit document … Almost feels like it is 40 years old …1K RSA and SHA-1 … one day we will build a digital world fit for the 21st Century … pic.twitter.com/1cg6uX3clw

— Prof B Buchanan OBE (@billatnapier) December 26, 2020