Romain Ribout - 14 décembre 2020 Tech

[Le Deal du Jour] Le chargeur Aukey Omnia 65 W est un excellent choix pour recharger votre ordinateur portable, votre smartphone, ou les deux en même temps. Amazon le propose en ce moment à 36 euros au lieu de 50.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Pourquoi avoir un chargeur par appareil quand on peut en avoir un seul pour les recharger tous ? C’est ce que propose Aukey avec son Omnia double port USB-C d’une puissance de 65 W via Power Delivery. Ce dernier est vendu habituellement à 49,99 euros, mais il est actuellement en promotion sur Amazon et passe donc en plus de 42,49 euros à 36,49 euros grâce à un coupon promotionnel d’un montant de 6 euros à activer sur la page produit. La réduction s’applique ensuite automatiquement dans le panier.

Pour mieux comprendre l’offre

Comment ça marche ?

Le chargeur Aukey Omnia propose de la charge très rapide via ses deux ports USB-C compatibles avec Power Delivery. Lorsqu’un seul appareil est branché, la puissance peut monter jusqu’à 65 W et peut alors facilement alimenter un ordinateur portable. Si vous utilisez le deuxième port en même temps que le premier, la fonction Dynamic Detect se met en route pour ajuster la puissance à 45 W, où l’autre port bénéficiera alors des 20 W restants.

Quels sont les appareils compatibles ?

Pour exploiter au maximum la puissance du chargeur, il faut évidemment un appareil compatible. Dans le lot, on compte surtout les ultraportables comme un MacBook Pro ou un Dell XPS 13. Cependant, il est conçu pour recharger grosso modo tous les appareils équipés d’un port USB-C. Cela va l’iPad Pro, l’iPhone 11 ou 12, SE ou XS, en passant par les Samsung Galaxy (du S8 jusqu’au Note 20 Ultra), sans oublier les Galaxy Tab à partir de la S6, ou encore les Pixel de Google. On ne va pas tous les citer, car ça fait un certain nombre d’appareils compatibles. Il peut même recharger rapidement votre Nintendo Switch.

Que savoir de plus ?

Le chargeur Omnia profite d’un format incroyablement compact pour une telle puissance. Cela le rend facilement transportable lors d’un déplacement ou d’un voyage. Aukey a également prévu le coup pour protéger vos appareils contre la surtension, la surchauffe ou la surcharge grâce à la certification UL. Notez enfin que ce chargeur est livré avec un manuel d’utilisation et que la garantie s’étend sur deux années complètes.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo