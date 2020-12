Microsoft a lancé il y a quelques semaines en France le Surface Laptop Go. Un PC portable dont l’ambition est d’inclure tous les arguments de la gamme Surface Laptop pour un tarif le plus abordable possible. Avec pour objectif avoué de séduire les étudiants.

Si vous avez déjà mis les pieds dans un amphi, vous savez très bien quels sont les principaux critères qu’un étudiant recherche dans un bon ordinateur portable. Il doit être facilement transportable, avoir une bonne autonomie et son usage est essentiellement bureautique. Idéalement, son prix doit aussi être abordable et c’est toujours mieux si le design de l’appareil est réussi.

Ces critères, Microsoft a tenté de les garder en tête pour la conception de son nouveau PC portable : le Surface Laptop Go. Disponible depuis quelques semaines à partir de 599 euros, son objectif est de venir concurrencer les PC portables pour étudiant bas de gamme qui ont fleuri tout au long de l’année en France.

Et pour convaincre, le Surface Laptop Go aligne tous les arguments de la gamme Surface : design soigné, écran et clavier pensés pour la productivité et fiche technique qui va à l’essentiel.

Un appareil Surface jusque dans les finitions

Contrairement aux ordinateurs de sa catégorie, le Laptop Go n’a pas mis de côté le design. C’est un PC portable très compact. Il dispose d’un écran de 12,4 pouces et de dimensions réduites. Comptez 27,8 cm de large pour 20,5 cm de profondeur, une épaisseur de 15,7 mm pour un poids de 1,1 kg. C’est un appareil très facilement transportable dans un (petit) sac.

Côté connectique on retrouve l’essentiel : un port USB Type-C, un port USB A, un port Surface Connect (un port magnétique au format propriétaire pour recharger son PC) et enfin une prise casque. Pas de surprise ici, pour brancher des accessoires, il faudra obligatoirement passer par un hub USB.

Le Surface Laptop Go bénéficie également des traits esthétiques typiques de la gamme Surface. Son châssis est en métal et on retrouve le logo de Microsoft sur son dos. Il suffit de le prendre en main quelques instants pour comprendre qu’il dispose de finitions premium : c’est beau, sobre et le Surface Laptop Go a en plus le bon goût d’être solide. C’est toujours mieux quand son destin est d’être trimballé sans ménagement toute la journée.

Un mot sur le châssis entourant le clavier : il est fait dans un mélange de plastique recyclé et de résine, mais se montre très agréable au toucher. On prend plaisir à bosser, sachant que Microsoft a réalisé un beau travail sur ce qui est le plus utilisé sur ce genre de machine, à savoir le clavier et l’écran.

Écran et clavier : tout pour la productivité

L’écran, tout d’abord, reprend le format 2:3 propre à la gamme Surface. C’est un format qui a fait ses preuves quand il s’agit de bureautique, car il favorise la productivité. Il est ainsi un peu plus haut que les écrans au format 16:9 standard, ce qui est plus pratique pour afficher des documents. Enfin, et c’est assez étonnant sur un PC portable dans cette gamme de prix, le Surface Laptop Go dispose d’un écran tactile.

Le clavier a également été soigné. En termes de ressenti de frappe, c’est exactement le même que celui que l’on trouve sur l’excellent Surface Laptop 3, considéré comme l’un des meilleurs sur un PC portable en 2020, parfait pour prendre des notes toute la journée. À noter que ce clavier comprend, sur la touche de mise en marche du PC, un capteur d’empreinte digitale. Il suffit donc de poser son doigt dessus pour déverrouiller le PC.

Un processeur de dernière génération, un PC fait pour durer

Avoir un beau PC agréable à utiliser, c’est bien, faire en sorte qu’il puisse durer toute la journée, c’est mieux. Selon Microsoft, le Surface Laptop Go bénéficie d’une autonomie de 13 heures.

C’est aussi un PC performant. Quel que soit le modèle choisi, le Surface Laptop Go embarque un Intel Core i5 de dernière génération. Un processeur que l’on peut associer ensuite à 4 ou 8 Go de RAM et 64 ou 128 Go d’espace de stockage. Une fiche technique largement suffisante pour des tâches bureautiques simples, de la navigation web ou pour regarder des vidéos en streaming. Ne comptez toutefois pas dessus pour lancer des jeux vidéo gourmands.

Le Surface Laptop Go est installé par défaut sous Windows 10S, la version allégée et sécurisée de Microsoft. Sécurisée, car la seule source possible de téléchargement de logiciel et d’application provient du Microsoft Store. Une limitation (ou une protection) que l’on peut facilement outrepasser en faisant passer le Surface Laptop Go à un Windows 10 classique, mais sans retour en arrière possible.

À noter également que le Surface Laptop Go bénéficie d’une fonctionnalité exclusive aux produits Surface : Instant On. La promesse : le PC est capable de sortir de veille en un instant et d’être immédiatement réactif, exactement comme on le ferait avec un smartphone. Une fonctionnalité réservée d’habitude aux PC haut de gamme de la marque et qui est appréciable quand on a doit changer de salle pour passer d’un cours à l’autre.

Objectif efficacité

Évidemment, le critère le plus déterminant pour parler aux étudiants, c’est le prix. Microsoft propose son Surface Laptop Go à partir de 599 euros actuellement. Un prix d’appel vraiment intéressant.

Mais le Surface Laptop Go prend véritablement son sens à partir du modèle vendu 799 euros. Celui est équipé d’un Intel Core i5 de dernière génération avec un 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. À ce prix et avec de telles finitions, il est difficile de trouver plus efficace pour quelqu’un qui s’apprête à passer quelques années sur les bancs de la fac (ou sa chaise de cuisine si vous êtes pessimistes).

Le Surface Laptop Go est disponible dès aujourd’hui chez la Fnac, Boulanger ou encore Amazon.