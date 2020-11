Le service de VPN Surfshark célèbre déjà le Black Friday avec une offre promotionnelle très intéressante. En effet, le prix de l'abonnement passe à 1,88 euro par mois avec l'abonnement de deux ans. Il est difficile de trouver mieux à ce prix.

Dans l’univers des VPN, Surfshark est un acteur bien connu. En effet, il s’agit du service avec l’un des meilleurs rapports performances/prix du marché. Ce qui veut dire qu’il propose des débits élevés, avec un prix inférieur à la concurrence.

Le VPN Surfshark profite actuellement d’une nouvelle promotion qui le rend particulièrement intéressant. Le prix de l’abonnement passe à 1,88 euro par mois sur une durée de deux ans, avec en plus 3 mois d’abonnement offert. Au total, cela revient à 50,79 euros pour 27 mois de protection. À ce prix, il est compliqué de trouver une meilleure offre.

Un VPN, pour quoi faire ?

Un VPN sert à chiffrer et délocaliser votre connexion à Internet en passant par des serveurs distants. Concrètement, votre connexion va passer par un tunnel sécurisé pour accéder à Internet, empêchant des entités extérieures (FAI, personne malintentionnée, etc.) de connaître votre activité sur Internet. Ce tunnel sécurisé peut également passer par d’autres pays, pour faire croire aux sites Internet ou services que votre visite ne vient pas de France par exemple.

Une fois que le fonctionnement d’un VPN est compris, ses cas d’usages deviennent plus évidents. Les possibilités offertes sont nombreuses, mais dans les grandes lignes, un VPN permet de :

contourner les géoblocages de sites Internet et services comme Netflix

profiter de services et d’achats (comme les billets d’avion) à prix moindre en délocalisant sa connexion

sécuriser son accès à Internet depuis des réseaux inconnus comme les Wifi publics

contourner les censures d’Internet appliqués par certains États

naviguer sur Internet sans risquer de voir ses données interceptées

Surfshark : un VPN complet et pas cher

Surfshark est un VPN accessible, ce n’est pas pour autant que ses capacités sont limitées. En fait, il propose même parmi les meilleurs débits observés. Testé par la rédaction de Frandroid avec une connexion d’environ 1 Gb/s, Surfshark propose un débit de téléchargement de 775 Mb/s depuis un serveur français, et 100 Mb/s depuis un serveur situé à New York. Une connexion largement suffisante pour la majorité des usages.

Surfshark dispose également d’un système efficace de contournement des géoblocages, ce n’est pas le cas de tous les VPN. Ainsi, vous pouvez visionner le catalogue américain de Netflix sans peine… et sans déconnexion.

Le VPN Surfshark est accessible grâce à une application disponible sur de nombreuses plateformes : macOS, Windows, iOS, Android, Linux et Android TV. C’est grâce à cette application que vous pouvez lancer une connexion chiffrée et choisir votre serveur et sa localisation.

Sur Windows, Surfshark permet également le split tunneling, appelé Whitelister sur l’application. Grâce à cette fonctionnalité, l’utilisateur définit lui-même quelles applications doivent emprunter la connexion sécurisée du VPN. Cela permet par exemple de chiffrer seulement la connexion à Internet de son navigateur, et pas celle de jeux vidéo en ligne.

Surfshark en promotion à 1,88 euro/mois

Surfshark bénéficie actuellement d’une remise faisant baisser son prix à 1,88 euro par mois pendant 24 mois, avec trois mois offerts en supplément. Il devient ainsi l’un des rares VPN recommandables à moins de 2 euros par mois. Un prix contenu, pour un VPN qui profite de de très bonnes performances et d’un contournement efficace des géoblocages.