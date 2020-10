Noémie Koskas - 30 octobre 2020 Tech

[Le Deal du Jour] La Nvidia Shield TV Pro est sans conteste le meilleur boîtier Android TV du moment, qui se substitue en plus à une console de jeux vidéo. Elle est rarement en promotion, mais aujourd'hui, elle est moins chère sur Amazon, où elle passe de 219 euros à 204 euros.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Lancée en 2019 avec la Nvidia Shield TV classique, la Nvidia Shield TV Pro est un boîtier multimédia Android TV qui présente une fiche technique intéressante. Ses nombreuses compatibilités (4K, HDR, Dolby Vision, etc.) et sa puce puissante pour les jeux en font l’une des meilleures box TV sur le marché actuellement.

Habituellement proposée à 219 euros, la Nvidia Shield TV Pro est actuellement disponible à 204 euros sur Amazon.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les principales caractéristiques de la Nvidia Shield TV Pro ?

Contrairement à la Nvidia Shield TV classique, qui adopte un design cylindrique moins imposant, la Nvidia Shield TV Pro a conservé le format de son prédécesseur. Celui lui permet d’avoir une connectique un peu plus développée, avec deux ports USB 3.0, un port Ethernet et un port HDMI. Cette box Android TV haut de gamme intègre le système d’exploitation de Google. Le principal intérêt de cette Shield TV Pro ? Si la box de votre opérateur n’est pas assez complète ou si vous ne détenez pas de Smart TV, ce boîtier multimédia pourra s’y substituer sans problème.

Grâce à sa puce puissante Tegra X1, que l’on retrouve notamment dans la Nintendo Switch, la Nvidia Shield TV Pro sera compatible avec la 4K HDR et HDR 10, et pourra upscaler les contenus de la TV jusqu’en 4K grâce à un algorithme plus poussé. On retrouvera également la certification Dolby Vision ainsi qu’une émulation Dolby Atmos qui apportera un son immersif et vaste. Mais veillez tout de même à disposer d’une TV compatible avec ces formats d’affichage.

Quels sont ses autres atouts ?

Grâce à l’OS de Google, vous pourrez profiter des applications du Play Store comme les traditionnelles Netflix, Prime Video ou encore Disney+. La fonction Chromecast se chargera quant à elle de diffuser du contenu depuis votre smartphone ou votre tablette.

En ce qui concerne la télécommande fournie, parmi ses boutons de fonction, on retrouve un bouton dédié à Netflix pour accéder plus facilement au catalogue de la plateforme, ainsi qu’un bouton dédié aux commandes vocales : grâce à un micro intégré et à la compatibilité avec les assistants Google et Alexa, vous pourrez changer de chaîne seulement avec votre voix. La télécommande comporte également une fonctionnalité de détection des mouvements et de localisation à distance. Pratique pour ne plus l’égarer.

Que vaut-elle côté gaming ?

C’est simple : si vous ne détenez pas de console de jeux chez vous, la Nvidia Shield TV Pro sera idéale pour la remplacer. Grâce à la puissance de son SoC Tegra X1, épaulé par 3 Go de mémoire vive, le boîtier Nvidia Shield TV Pro pourra faire tourner de nombreux jeux 3D. Mentionnons également la compatibilité avec le service de cloud gaming GeForce Now, qui donne notamment accès à vos jeux provenant de boutiques comme Steam ou Epic. En plus, son catalogue ne cesse de s’enrichir. Vous aurez aussi naturellement accès aux jeux disponibles sur le Play Store. Enfin, grâce à ses ports USB 3.0, vous pourrez y connecter des manettes, ou brancher un disque dur externe pour conserver votre bibliothèque de jeux.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo