Du téléviseur à la barre de son en passant par l'enceinte Marshall, Electro Dépôt propose une large sélection de produits en promotion sur son site web.

Electro Dépôt prend de l’avance et propose déjà une belle sélection de produits en promotion avant la période du Black Friday. L’enseigne propose maintenant les promotions de ses magasins physiques directement sur sa boutique en ligne. Pour rappel, la livraison à domicile est gratuite pour les produits de moins de 30 kilos. Lorsque le produit est disponible, il est aussi possible de retirer sa commande dans le magasin le plus proche en 1 heure seulement.

Voici notre sélection des meilleurs plans de la semaine d’Electro Dépôt.

Apple AirPods 2 à 148 euros

Faut-il encore présenter les AirPods d’Apple ? Ces écouteurs Bluetooth sont les plus populaires du marché, notamment car ils profitent de la meilleure intégration à l’écosystème d’Apple. Il suffit d’ouvrir le boîtier près d’un appareil iOS pour appairer les écouteurs, ou d’enlever un des deux écouteurs pour mettre la musique en pause. La qualité sonore est étonnamment bonne pour ce type d’écouteurs, et les AirPods remplissent également très bien la fonction de kit mains libres grâce à un micro efficace.

Les Apple AirPods de deuxième génération sont affichés au prix de 148 euros chez Electro Dépôt, dans la version comprenant un boîtier avec charge filaire. C’est environ 30 euros de moins que le prix affiché par Apple.

Le Roborock S6 Max V à 599 euros

Cet aspirateur-robot de Roborock est le modèle le plus haut gamme de la marque. En plus du télémètre laser, le Roborock S6 Max V est équipé d’une double caméra située à l’avant. Celle-ci lui permet de mieux appréhender les obstacles et leurs dimensions afin d’adapter son itinéraire. Et ça marche vraiment bien, si l’on en croit le test de Frandroid.

L’ensemble permet au Roborock S6 Max V d’aspirer (voire de nettoyer avec sa serpillière) un logement entier avec des déplacements optimisés et sans rien oublier. L’application compagnon est également bien conçue, pour lancer un nettoyage à distance, dans tout l’appartement ou bien dans une zone ou pièce précise.

Généralement affiché au prix de 649 euros, vous pouvez actuellement trouver le Roborock S6 Max V à 599 euros chez Electro Dépôt. Pour financer cet achat, le site propose des paiements en trois ou quatre fois.

La barre de son LG SL4Y à 148 euros

Pour apporter du relief aux contenus visionnés sur son téléviseur, les barres de son sont généralement une bonne option pour profiter d’une meilleure restitution sonore sans se ruiner. Le modèle d’entrée de gamme LG SL4Y en est une bonne alternative. Pour un petit prix, elle propose une barre de son associée à un caisson de basses. Le caisson fonctionne sans-fil, tandis que la barre peut fonctionner en Bluetooth avec les téléviseurs LG, ou bien avec un câble optique. Vous pouvez perfectionner cette installation en ajoutant a posteriori des haut-parleurs LG à placer derrière votre canapé. Enfin, cette barre de son peut également diffuser de la musique depuis votre smartphone en Bluetooth.

Affichée à 148 euros chez Electro Dépôt, la barre de son LG SL4Y est une bonne option pour améliorer l’aspect audio de son téléviseur sans trop dépenser.

Enceinte Marshall Woburn II Bluetooth à 384 euros

Cette enceinte Marshall ressemble à s’y méprendre aux emblématiques amplis de la marque. Sauf qu’elle permet d’écouter de la musique diffusée depuis son smartphone. En effet, vous pouvez y connecter un appareil en Bluetooth (elle est compatible Bluetooth 5.0 aptX), ou bien grâce à un câble jack. La reproduction sonore est puissante et de très bonne qualité. Trois boutons rotatifs permettent de régler directement l’intensité des fréquences hautes, médiums et basses, de quoi affiner rapidement les réglages selon la musique jouée.

Vous pouvez trouver cette enceinte Marshall Woburn II Bluetooth au prix de 384 euros chez Electro Dépôt, avec un paiement en trois ou quatre fois possible. C’est un peu plus de 100 euros de moins que le prix affiché sur le site de la marque.

Le téléviseur LG 4K 50PUS7805 à 498 euros

Ce téléviseur LG 4K 50PUS7805 est à la fois complet et relativement abordable compte tenu de ses caractéristiques. D’une définition 4K, ce téléviseur de 50 pouces est équipé du processeur P5 Perfect Picture. Ce dernier améliore la qualité des contenus de définition inférieure à la 4K et compense le flou généré par les sujets en mouvement. Ce téléviseur LG prend également en charge les formats Dolby Vision, Dolby Atmos et HDR10+. Enfin, il propose le fameux éclairage Ambilight sur trois côtés, qui va diffuser de la lumière autour du téléviseur en accord avec le contenu visionné.

Le téléviseur LG 50PUS7805 est actuellement proposé au prix de 498 euros sur Electro Dépôt, soit une économie d’une trentaine d’euros sur son prix habituel. Ici encore, il est possible de profiter d’un paiement en trois ou quatre fois.

Le Realme 7 à 197 euros

Disponible depuis quelques jours, le Realme 7 se fait une place de choix sur le secteur des smartphones entrée de gamme grâce à un rapport qualité/prix bien maîtrisé. Sa dalle LCD de 6,5 pouces à la définition Full HD+ et au taux de rafraîchissement 90Hz offre une belle surface d’affichage grâce à des bordures très fines. Son processeur Helio G95 lui confère une fluidité constante dans la plupart des usages, même lors d’une partie de Fortnite. Il dispose d’une autonomie plus que confortable avec sa batterie de 5 000 mAh. D’autant qu’il est compatible avec la charge rapide 30 W, ce qui lui permet de récupérer rapidement de l’énergie.

Le Realme 7 est actuellement vendu au prix de 197 euros sur Electro Dépôt. Un tarif qu’il est possible d’amortir en trois ou quatre mois.