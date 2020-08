Pour la rentrée, Electro Dépôt organise un grand déstockage. Il est possible de trouver des appareils comme le téléviseur TCL 4K ou une barre de son Samsung à des prix très intéressants.

La rentrée est l’occasion idéale pour renouveler son équipement et le mieux est encore de le faire sans mettre à mal ses économies. C’est le moment qu’a choisi Electro Dépôt pour faire son grand déstockage.

Il se traduit par une vague de bons plans sur une large palette de produits high-tech. Des appareils allant du Samsung Galaxy Note 10 Lite au Huawei MateBook D15 : parmi ces offres, nous avons sélectionné les éléments les plus intéressants. Mais hâtez-vous car certaines bonnes affaires ne durent que le temps que les stocks s’épuisent.

Le Samsung Galaxy Note 10 Lite à 449 euros

Sorti au début de l’année 2020, le Samsung Galaxy Note 10 Lite a su se placer comme un très bon smartphone milieu de gamme. Comme pour les smartphones premium de la marque sud-coréenne, le Samsung Galaxy Note 10 Lite jouit d’un superbe écran AMOLED de 6,7 pouces, parfaitement calibré. La grande ergonomie de son interface One UI en fait un téléphone agréable et rapide à prendre en main. Son autonomie colossale lui permet de tenir plusieurs jours d’affilée. Tout comme le Galaxy Note 10, il dispose également d’un stylet permettant aussi bien de prendre des notes que de s’en servir comme télécommande de l’appareil photo.

Le principal défaut du Samsung Galaxy Note 10 Lite était son prix, proche des 600 euros. Était, car Electro Dépôt change la donne et propose désormais le Samsung Galaxy Note 10 Lite dans sa version 128 Go (noir, argent ou rouge) au prix de 449 euros.

Le Huawei MateBook D15 (2020) à 449 euros

Les professionnel(le)s et les étudiant(e)s à la recherche d’un PC portable pour la rentrée auront vite fait de se tourner vers le Huawei MateBook D 15 (version 2020). Il faut dire que le constructeur chinois livre ici un ordinateur au rapport qualité-prix maîtrisé qui, une fois sous la barre des 500 euros, n’en devient que plus intéressant.

Nomade puisque fin et léger — on parle de 16,9 mm d’épaisseur pour à peine 1,5 kg — le Huawei MateBook D 15 (2020) n’en est pas moins puissant avec son processeur AMD Ryzen 5 3500U, ses 8 Go de RAM et son SSD de 256 Go. Son châssis sobre en aluminium accueille un écran full HD de 15 pouces aux fines bordures, ainsi que trois prises USB Type-A, un port USB Type-C, une prise HDMI et un port jack. Un compagnon idéal donc pour toutes les tâches bureautiques, même en déplacement.

Dans le cadre du grand déstockage de la rentrée, le Huawei MateBook D 15 (2020) affiche un tarif de 449 euros sur le site d’Electro Dépôt grâce à une ODR de 50 euros. Pour la compléter, il vous faudra vous rendre sur le site de Huawei. Attention cependant, le bon plan est limitée à 668 appareils en France.

La barre de son Samsung HW-T400 à 99 euros

Avec ses dimensions compactes (65 x 6,5 x 10,5 cm), la barre de son Samsung HW-T400 peut se glisser sans peine et en toute discrétion sous votre téléviseur. Mais nous vous laissez pas leurrer par sa taille, cette barre de son dispose de suffisamment de puissance pour délivrer un rendu sonore savamment équilibré. Forte des connectiques Bluetooth, NFC, optique et USB, la Samsung HW-T400 se destine aux cinéphiles en herbe tant elle est facile à prendre en main.

Vendue habituellement aux alentours de 150 euros, la barre de son Samsung HW-T400 voit son prix chuter à 99 euros sur Electro Dépôt, soit une baisse de 50 euros.

Le moniteur incurvé Samsung LC27F396FH 27 pouces à 158 euros

Son prix sous la barre des 200 euros n’est qu’un avantage de plus à la longue liste d’atouts que possède le moniteur incurvé Samsung LC27F396FH. Cet écran VA de 27 pouces (de définition Full HD) bénéficie d’un excellent calibrage, ce qui lui permet d’afficher une image de très bonne qualité avec un taux de contraste particulièrement élevé. Sa compatibilité FreeSync le rend efficace aussi bien dans un usage normal qu’en jeu.

À l’occasion de la rentrée, Electro Dépôt propose le moniteur incurvé Samsung LC27F396FH 27 pouces à 158 euros. L’opportunité parfaite d’améliorer son setup de jeu sans faire exploser la facture.

Le téléviseur 4K TCL 55C715 à 498 euros

Si TCL nous a récemment prouvé une chose, c’est qu’en 2020, un téléviseur 4K milieu de gamme peut afficher un prix contenu sans pour autant sacrifier la qualité de l’expérience. Le téléviseur 4K TCL 55C715 en est l’exemple le plus criant. Sa technologie QLED lui permet de délivrer une superbe image de 55 pouces (merci la compatibilité avec les normes HDR), tandis que le temps de réponse de 10 ms garantit un affichage fluide et précis. Sans oublier l’interface Android TV qui est l’une des meilleures du genre actuellement.

Dès aujourd’hui, le téléviseur 4K TCL 55C715 voit son prix dégringoler à 498 euros au lieu de 598 euros chez Electro Dépôt. Pour profiter d’un tel tarif, il vous faudra cependant remplir une ODR de 100 euros sur le site de TCL après l’achat du téléviseur.