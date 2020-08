Jérôme Durel - 19 août 2020 Tech

[Le Deal du Jour] B&You propose aujourd'hui un forfait 100 Go pour seulement 13,99 euros par mois. C'est le meilleur choix que vous puissiez faire en ce moment (si avez besoin de beaucoup de données).

Autrefois commercialisé pour 15,99 euros par mois, le forfait B&You 100 Go est disponible cette semaine contre 13,99 euros mensuels. 2 euros de moins qui en font aujourd’hui la meilleure offre pour qui a d’importants besoins en données. Comme toujours, c’est sans engagement, et le prix n’augmentera pas au bout d’un an. La promotion est disponible jusqu’au 26 août.

Notez qu’il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle SIM triple découpe. Il est également possible de conserver gratuitement votre numéro de téléphone mobile en fournissant simplement le code RIO de votre ligne.

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’intègre le forfait B&You 100 Go à 13,99 €/mois ?

Comme son nom l’indique, sa principale caractéristique est d’intégrer 100 Go de data en France métropolitaine, car pour le reste, c’est finalement très classique. On retrouve les appels, SMS et MMS illimités en France et dans les DOM. Pour ceux qui voyagent encore, vous avez également 10 Go de données dans l’UE et les DOM. De quoi tenir pendant les vacances. Rappelons qu’il s’agit d’une offre sans engagement et que le tarif est valable sans limite de durée.

Que faut-il savoir de plus ?

Comme il s’agit d’un forfait à petit prix, il n’y a pas beaucoup de « bonus » à se mettre sous la dent. Bouygues offre tout de même 3 mois d’abonnement à Spotify Premium lors de la souscription. C’est toujours ça de pris. Rappelons également qu’il faudra débourser 10 euros à la commande pour la carte SIM et que l’offre est réservée aux nouveaux abonnés.

Et si je n’ai pas besoin de 100 Go ?

Si vous n’avez pas besoin d’autant de données, B&You propose cette semaine un second forfait à son catalogue pour 4,99 euros par mois. Ce dernier est en revanche particulièrement avare en données avec 100 Mo seulement. Vous avez toutefois les appels SMS et MMS illimités en France.

