Avec son Zephyrus G14, Asus a réussi le pari de proposer un PC portable pour joueur performant tout en restant relativement compact. La version Ryzen 7, RTX 2060 et 1 To est aujourd’hui disponible avec une réduction de 500 euros.

Annoncé au CES 2020, le Zephyrus G14 d’Asus est une réussite à bien des égards, mais c’est surtout son rapport performances/compacité qui lui donne son caractère. Un CPU AMD Ryzen 7 dernière génération et une GeForce RTX 2060 dans un écrin de 1,7 kg et de 2 cm d’épaisseur, c’est bien ; avec 500 euros de réduction, c’est encore mieux.

Au lieu de 1999 euros, le Zephyrus G14 (Ryzen 7 / 2060 / 1 To) est à 1499 euros chez Boulanger.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les principales caractéristiques du Zephyrus G14 ?

Le Zephyrus G14 s’articule autour d’un écran Full HD 14 pouces 120 Hz, ensuite la configuration technique peut varier. Le modèle que nous vous proposons aujourd’hui intègre un processeur AMD Ryzen 7 4800HS à 8 cœurs (16 threads) cadencé à 2,9 GHz et pouvant monter à 4,2 GHz. Il s’agit de la dernière génération de la firme, basée sur l’architecture Zen 2 que l’on retrouvera également dans les consoles next gen. Les calculs graphiques sont assurés par un GPU Nvidia RTX 2060, supportant le Ray Tracing.

Quelles sont les autres caractéristiques de la machine ?

Par ailleurs, le laptop possède 16 Go de mémoire vive et 1 To de stockage sur un SSD branché en PCI-e pour accéder aux données encore plus rapidement. L’autonomie annoncée est de 7 heures, mais selon le test de Frandroid elle s’établit en pratique entre 5 et 6 heures. Tout cela tient dans 1,99 cm d’épaisseur et 1,7 kg. À titre de comparaison, un MacBook Pro 16 pouces pèse 2 kg, mais n’est épais que de 1,62 cm.

Quelles sont ses performances en jeu ?

Si l’on en croit le test de Frandroid, la machine est capable de faire tourner des jeux comme Overwatch à plus de 120 images par seconde en Full HD en qualité Ultra, et tient 60 images par seconde sur Fortnite. En clair, vous devriez pouvoir jouer à tous les jeux du moment sans difficulté, même s’il faudra faire par moments quelques petites concessions graphiques.

