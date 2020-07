Pierre Bourgès - 13 juillet 2020 Tech

[Le Deal du Jour] Ce PC gaming portable d'Asus de la gamme TUF est aujourd'hui en vente flash sur Darty. Avec son Ryzen 7 épaulé d'une RTX 2060 de Nvidia, il chute aujourd'hui à 1 279 euros au lieu de 1 799.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Avec sa gamme TUF, Asus veut tenter de rendre le PC portable gaming à un prix accessible pour le plus grand nombre, sans pour autant sacrifier la fiche technique. C’est le cas de l’Asus TUF506IV-HN251T épaulé par une puce Ryzen 7 (Zen 2) et une carte graphique Nvidia RTX 2060. Il est justement en promotion sur Darty aujourd’hui.

Au lieu de près de 1 800 euros habituellement, l’Asus TUF506IV-HN251T est aujourd’hui disponible à 1 279 euros sur Darty. Une promotion de plus de 500 euros à ne pas rater pour jouer cet été.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques de cet Asus TUF ?

Dans cette machine, on trouve un CPU Ryzen 7 4800H cadencé à 2,9 GHz (Turboboost jusqu’à 4,2 GHz) épaulé par 16 Go de RAM DDR4 et une GPU RTX 2060 de Nvidia. Elle se dote aussi d’un SSD de 256 Go ainsi que d’un disque dur d’un To de stockage.

Du côté de l’écran, le PC d’Asus arbore une dalle IPS Full HD de 15,6 pouces antireflet pour ne pas être gêné lors de vos sessions de jeux. Le taux de rafraichissement peut quant à lui aller jusqu’à 144 Hz. On trouve aussi un clavier avec du rétroéclairage pensé pour les joueurs et, en prime, les touches ZQSD translucides pour les démarquer. La touche espace s’élargit côté gauche afin de ne pas la rater avec le pouce.

Est-il adapté à mes besoins ?

Ce PC portable est prévu pour le gaming, il n’est donc pas aussi mobile qu’un ultrabook et ne bénéficie pas de la même autonomie compte tenu de ses performances énergivores. Avec cette configuration, il est toutefois possible de faire tourner la plupart des jeux du moment. La carte graphique est en plus connue pour pouvoir assurer la fluidité jusqu’en 1 440p. De la même manière, on pourra profiter de sa puissance pour retoucher ses photos ou faire du montage vidéo.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.