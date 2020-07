Pierre Bourgès - 09 juillet 2020 Tech

[Le Deal du Jour] La Ninebot Max G30, l'une des meilleures trottinettes du marché, est aujourd'hui en promotion sur Rakuten, dans sa version française bridée à 25 km/h. Elle est disponible à 699 euros au lieu de 799 habituellement.

Vous les voyez partout. Elles sont pratiques, rapides et se faufilent dans tous passages possibles : ce sont les trottinettes électriques. Mais elles peuvent aussi être dangereuses et doivent respecter certaines lois, il ne s’agit donc pas de prendre la première référence venue sur votre site marchand préféré. La Ninebot Max G30 est tout simplement la meilleure, et elle est d’ailleurs en promotion.

Vendue habituellement 799 euros, la Ninebot Max G30 est aujourd’hui à 699 euros sur Rakuten, soit une économie de 100 euros sur la meilleure trottinette électrique du marché.

Pour mieux comprendre l’offre

Pourquoi la Ninebot Max G30 est-elle la meilleure du marché ?

La Max G30 a de quoi revendiquer la première place, c’est d’ailleurs la meilleure de notre sélection. Elle profite d’un design sobre et robuste digne de confiance. On trouve sur sa potence un écran complet indiquant la vitesse instantanée, le mode de conduite ou encore l’autonomie restante. Il y a aussi un voyant qui vous alertera en cas de problèmes sur la trottinette.

Si cette G30 a un avantage de taille, c’est bien son autonomie. Elle peut rouler à sa vitesse maximale pendant 65 km selon Segway. Une durabilité qui se vérifie presque en pratique, où la trottinette atteint jusqu’à 60 km consécutifs, selon nos tests. Son poids de 18 kg peut faire peur, mais offre une excellente stabilité sur la route.

Est-elle en conformité avec la législation ?

Bien qu’il existe des versions non conformes de cette trottinette. Le modèle en promotion respecte entièrement le cahier des charges français. La Max G30 est donc bridée à 25 km/h comme le demande la législation française. De même, la trottinette est équipée de feux avant et arrière pour voir, mais aussi être vu par les autres conducteurs.

Y a-t-il d’autres choses à savoir ?

Cette trottinette de Segway propose d’autres fonctionnalités intéressantes, notamment avec l’application dédiée Ninebot by Segway (disponible sur iOS et Android). Le smartphone se connecte alors avec par Bluetooth et permet d’activer une fonction « antivol » qui bloquera les roues de votre bolide.

