Pierre Bourgès - 02 juillet 2020 Tech

[Le Deal du Jour] Le Bose Headphones 700 est devenu le casque de référence de la marque américaine. Initialement vendu 399 euros, il est aujourd'hui en promotion à 299 euros sur Rakuten.

Le Bose Headphones 700 est le dernier né de la gamme des casques à réduction de bruit de la marque américaine. C’est sans conteste l’un des meilleurs dans sa catégorie avec le Sony WH-1000XM3. La qualité sonore est elle aussi au rendez-vous grâce à l’expertise de Bose qui n’est plus à prouver.

Au lieu de 399 euros au lancement, le Bose Headphones 700 est actuellement disponible à 299 euros sur Rakuten. Une promotion de 100 euros que l’on ne voit pas tous les jours pour ce casque.

Pour mieux comprendre l’offre

Que vaut la réduction de bruit active du Bose Headphones 700 ?

C’est tout simplement l’une des meilleures du marché. Elle va encore plus loin que celle du QC35 II, l’ancien modèle phare de Bose. Il est, en plus, possible de régler cette réduction de bruit active depuis votre smartphone et l’application Bose Connect (disponible sur IOS et Android) ou via les boutons situés sur l’écouteur gauche. Onze niveaux permettent de choisir précisément la réduction de bruit dont vous avez besoin.

Qu’en est-il de la qualité audio ?

Le rendu sonore est lui aussi excellent. On retrouve la signature de Bose, dite en « W », mettant l’accent sur les basses sans que cela soit excessif. Le casque profite donc d’un son particulièrement chaleureux qui s’adaptera à tous les types de musique.

Que faut-il savoir de plus ?

Outre son excellente qualité sonore et sa réduction de bruit très efficace, le Headphones 700 embarque aussi Google Assistant, Siri et Alexa. On pourra l’activer depuis son casque en appuyant sur le bouton situé derrière l’écouteur droit.

Enfin, le Bose Headphones 700 jouit de 20 heures d’autonomie selon le constructeur. On notera une belle évolution : la recharge se fait désormais par USB-C et le casque est donc compatible charge rapide. Selon Bose, 10 minutes de charge suffiront pour donner 3 heures et 30 minutes d’écoute.

Crédit photo de la une : Bose