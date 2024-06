Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du Jour] L’enceinte Bluetooth Marshall Emberton II est un modèle d’enceinte nomade conçue pour vous accompagner partout. En plus d’être en promotion, le casque Major IV est actuellement offert avec l’enceinte.

C’est quoi, cette offre Marshall ?

L’enceinte Marshall Emberton II est normalement vendue 179 € sur le site de Marshall, tandis que le casque Major IV est au prix de 129 €. Les deux sont proposés sur le site de Boulanger au prix de 159,99 € au total, soit une économie de presque 150 €.

C’est quoi, cette enceinte de Marshall ?

La Marshall Emberton II reprend les codes visuels toujours très élégants de la marque, avec une grille métallique accompagnée du logo Marshall sur la face avant, et un revêtement noir. La surface en silicone aide à la prise en main, et protège des chocs, tandis qu’une zone antidérapante l’empêche de glisser. Notez qu’une certification IP67 lui permet de résister à une brève immersion dans l’eau. Ses dimensions de 16 × 6.8 × 7.6 cm et son poids de 672 g en font une enceinte facile à transporter.

Sur la façade supérieure, le bouton principal sert à allumer l’Emberton II, contrôler le volume ou sélectionner les pistes. Le second bouton se fait plus discret et sert à appairer vos appareils via le Bluetooth. Notez la présence de la connexion multipoint, utile pour connecter un deuxième appareil à l’enceinte. L’indicateur du niveau de batterie à côté des boutons est bien intégré à l’ensemble et peut s’avérer pratique pour avoir toujours un œil sur l’autonomie restante.

Le casque Major IV // Source : Marshall

Cette enceinte de Marshall vaut-elle le coup avec le casque ?

Moins de 160 € pour une belle enceinte performante et un casque audio Marshall, c’est une bonne affaire. Marshall se concentre souvent sur le design de ces produits, mais qu’en est-il de l’audio ? L’Emberton II utilise la technologie True Stereophonic pour une diffusion du son à 360°. Cela permet de diffuser un son détaillé, devant comme derrière. Malheureusement, l’enceinte peine à retranscrire un son fidèle sur les côtés et les pistes sont moins précises, avec des instruments étouffés. L’Emberton II à encore plus de mal à convaincre à fort volume en extérieur, mais reste suffisante pour s’ambiancer. L’enceinte est dotée d’une excellente autonomie de plus 20 heures.

Pour ce qui est du casque Major IV, le design de Marshall est encore une fois parfait. Le casque est beau et confortable, mais un peu fragile. L’audio est correct malgré quelques défauts, comme les basses et les aiguës parfois en retrait. Heureusement, l’autonomie monstre de 80 h gomme presque les quelques défauts.

