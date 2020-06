Romain Ribout - il y a 1 minute Tech

[Le Deal du Jour] Lancée il y a quelques mois, la version 2020 du MacBook Air d'Apple est enfin en promotion. Amazon propose le modèle avec 256 Go de stockage pour 1 139 euros au lieu de 1 199 euros. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Apple a récemment mis à jour sa gamme MacBook Air pour l’année 2020. Le nouvel ultrabook de la pomme est évidemment plus puissant que le précédent, mais également plus complet qu’auparavant grâce à de nombreuses nouveautés, comme l’apparition du clavier Magic que l’on retrouve déjà sur le MacBook Pro 16 pouces.

Au lieu de 1 199 euros, le MacBook Air 2020 avec 256 Go de stockage est actuellement remisé à 1 139 euros sur Amazon, soit une réduction de 5 % sur son prix d’origine.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les principales nouveautés du MacBook Air 2020 ?

Le MacBook Air 2020 est une belle amélioration du modèle précédent, qui datait de 2018. Avec cette nouvelle version, Apple a finalement écouté les retours pour abandonner le clavier papillon et intègre désormais un clavier « Magic » à son ultrabook, comme celui que l’on trouve sur le MacBook Pro 16 lancé fin 2019.

Le PC portable de la firme de Cupertino intègre également trois microphones pour une capture vocale plus claire lors d’un appel, un meilleur trackpad Force Touch, ainsi qu’une prise en charge d’un écran externe jusqu’à 6K — une première pour la gamme Air.

Qu’en est-il de sa fiche technique ?

Elle a bien évidemment été revue à la hausse. Ce nouveau MacBook Air est désormais propulsé par la dixième génération des processeurs Intel, un i3 cadencé à 1,1 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,2 GHz). On retrouve également 8 Go de RAM avec un GPU Iris Plus Graphics, qui promet un gain de performances estimé à 80 % par rapport à l’ancienne génération.

Cette nouvelle fournée de MacBook Air voit également plus grand grâce à des SSD plus spacieux, avec cette fois-ci un minimum de 256 Go de stockage (contre seulement 128 Go en 2018).

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.