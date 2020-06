La mise à jour du mois de mai 2020 n'est pas encore globalement disponible, à cause de quelques soucis techniques résiduels. Mais la situation s'améliore et Microsoft la rend disponible pour davantage de monde.

Microsoft commence à déconfiner un peu plus la mise à jour de mai 2020 pour Windows 10. Dans une note d’information parue le 9 juin sur son site officiel, l’éditeur américain signale que davantage de clients peuvent désormais y avoir accès. Cela dit, le déploiement général reste pour l’instant en suspens, du fait de plusieurs problèmes en cours d’investigation par la firme de Redmond.

« Windows 10 en version 2004 est disponible pour les utilisateurs d’appareils se trouvant sous Windows 10, versions 1903 et 1909 qui cherchent manuellement à « Vérifier les mises à jour » via Windows Update. Nous maintenons notre approche prudente sur la disponibilité initiale. […] Aujourd’hui, nous augmentons le nombre d’appareils qui se verront proposer la mise à jour de mai », écrit la société.

Neuf problèmes font actuellement l’objet d’une enquête par les équipes techniques du géant des logiciels. Ils portent sur un souci de connectivité de plusieurs appareils en Bluetooth, le dysfonctionnement de la souris, une erreur en cas d’utilisation d’un dock Thunderbolt ou encore un taux de rafraichissement variable qui ne fonctionne pas comme prévu. Deux autres incidents sont évoqués, mais ils sont en partie résolus.

Il est certes possible de forcer la mise à jour en utilisant des utilitaires spécifiques, qui sont fournis par Microsoft pour d’autres cas de figure, ce qui permet de contourner les limites en vigueur sur Windows Update. Cependant, c’est courir un risque éventuel : si vous n’avez pas une excellente maîtrise de l’outil informatique vous permettant de revenir en arrière, il est préférable de patienter.

Que contient la mise à jour de mai ?

La mise à jour de mai 2020 est en cours de déploiement depuis la fin mai.

Parmi les grandes évolutions que l’on peut relever figurent la meilleure prise en charge des smartphones avec Android sur l’application Votre Téléphone, des smileys japonais en plus (les kaomojis), l’arrivée de DirectX 12 Ultimate, l’usage de Windows Hello sans utiliser de mot de passe, des améliorations pour l’usage du Bluetooth (configuration et appairage), la sortie de la deuxième version du sous-système Linux dans Windows 10 et une meilleure accessibilité pour les personnes en situation de handicap.

Des améliorations techniques sont aussi au programme pour le navigateur web Edge, avec une gestion plus fine de la mémoire vive. L’assistant virtuel Cortana bénéficie aussi de retouches, avec la possibilité d’interagir par écrit en langage naturel (le français n’est pas encore pris en charge). On trouve aussi la faculté de renommer des bureaux virtuels et une synergie accrue entre la recherche sur Windows et l’explorateur de fichiers.

Crédit photo de la une : Microsoft